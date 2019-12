Největší úspěchy zaznamenávají Brněnští před domácím publikem, z šesti domácích zápasů jich vyhráli pět. „Prostředí v hale v Kounicově ulici je pro soupeře náročné a díky fanouškům si ho užíváme o to víc,“ říká smečař Michal Hrazdira. Doma Brňané podlehli jen mistrovským Českým Budějovicím, na než nestačili v tiebreaku a prohráli těsně 14:16.

Rozdíl mezi domácí a venkovní výhrou ale Hrazdira nevidí. „Každé vítězství je pro mě stejné. Když vyhrajete před domácím publikem, tak to potěší, ale nedá se říct, že je to v něčem speciální. Venkovní výhry jsou o to cennější, že jde o těžší prostředí,“ uvádí velezkušený brněnský smečař.

Zato třiadvacetiletý univerzál Daniel Římal si úspěch na domácím hřišti užívá. „Radost z nich je určitě jiná, hlavně díky fanouškům. Když vás někdo podporuje, žene dopředu, a vy mu výhru dáte, jde o úžasný pocit,“ uznává Římal.

Naposledy se Brňanům dařilo v sobotu, když doma porazili pražské Lvy 2:3. I trenér celku z hlavního města po zápase vyzdvihl kromě brněnského servisu také výkon Římala. „Dan hraje výbornou sezonu, drží nás. Je to dáno i taktikou, ale doufám, že mu to vydrží. Samozřejmě jde ale o zásluhu celého týmu,“ popisuje Hrazdira.

Brněnský univerzál se však nijak výjimečně necítí. „Je sice příjemné to slyšet, ale úplně to tak není. Náš tým funguje dobře, není tam nikdo lepší nebo horší. Funguje nám to, jako celek jsme super,“ pochvaluje si Římal.

Další zápas čeká volejbalisty Brna opět doma. Ve čtvrtek se utkají v odvetě osmifinále Českého poháru s Ústím nad Labem od šesti večer.

Volejbal na domácí palubovce

Brno – Ostrava 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:21)

Brno – Kladno 3:0 (25:19, 25:22, 25:18)

Brno – České Budějovice 2:3 (25:20, 25:23, 16:25, 24:26, 14:16)

Brno – Zlín 3:2 (25:15, 19:25, 25:21, 17:25, 15:10)

Brno – Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:23, 25:13)

Brno – Praha 3:2 (27:29, 25:16, 22:25, 25:15, 15:6)

ELIŠKA NOVÁKOVÁ