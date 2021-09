Na mistrovství světa Malášek ukázal, co v něm třímá. „Kuba působí tiše, ale je v něm jakási chladnokrevnost, jde si za svým cílem a má tah na branku. Uvědomuje si, v čem je dobrý a vytvoří si situaci tak, aby mu jízda sedla a mohl použít, co umí. Není žádný plašan,“ popsal Nosek.

Malášek začínal před pěti lety ve Favoritu Brno, ale na silnici se mu nedařilo a chtěl s cyklistikou praštit. Jenže si ho všiml kouč juniorů v brněnské Dukle Zdeněk Nosek a loni v říjnu ho přivedl na dráhu. Jeho čich na talenty opět nelhal. „Po Evropě jsem cítil nějaké malé očekávání, nebudu nic nalhávat. A cinklo to, takže bomba,“ radoval se trenér Nosek.

Své možnosti naznačil už na konci srpna při mistrovství Evropy v nizozemském Apeldoornu. Tam ve sprintu jednotlivců porazil Ledinghama Horna sice v obou jízdách o bronz, ale rozhodčí ho vyřadili za porušení pravidel a skončil čtvrtý. „Furt beru trochu jako náhodu, že jsem se tam dostal. Byl jsem samozřejmě rád a o to víc bolela prohra, ale vynahradil jsem si to na světě. V keirinu se mi jezdilo fakt dobře, byť titul byl hodně daleko,“ připomněl triumf suveréna Nikity Kalačnika z Ruska.

Medaili měl jistou. Rozhodčí však dál posuzovali jeho bitvu o umístění s ruským sokem. „Vyjížděl jsem se a už mi Harry Ledingham Horn z Anglie psal, že mi gratuluje ke stříbru. Ani jsem nevěděl, že ho mám. Je velký rozdíl mezi tím, zda mám medaili, nebo nemám. Čekání, zda to bude stříbro nebo bronz, už bylo daleko příjemnější, i když taky vypjaté,“ usmál se Malášek, který po návratu místo oslav dohání resty na Gymnáziu Matyáše Lercha.

