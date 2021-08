Jenže v pátek si Brňané další zaváhání nemohou dovolit. Ve finálové sérii nejvyšší české soutěže totiž prohrávají s ostravskými Arrows 1:2 na utkání. „Je to pro nás náročné, protože Ostrava má rozhodující mečbol. Stačí jen pár našich nepovedených obranných zákroků a zápas nám proteče mezi prsty. Musíme být mentálně i fyzicky perfektně připravený na každý nadhoz," zdůraznila sedmačtyřicetiletá klubová legenda.

Přitom Draci v prvním utkání série uspěli, když na domácím hřišti zdolali Ostravu 3:2. Pak ale v sobotu v Brně prohráli 1:4 a v Ostravě jasně 2:9. „Nechceme se na to vymlouvat, ale už je trochu znát únava. Jen za červenec jsme měli sedmnáct zápasů, a to je strašně moc. Arrows to mají podobné, jen my k tomu máme i cestu do Francie a zpátky," připomněl trenér Draků Hynek Čapka pro klubový web účast na evropském turnaji C.E.B. Cup.

Jeho svěřenci totiž v minulém extraligovém ročníku získali dvaadvacátý titul v historii, když po dvou letech sesadili z trůnu právě Ostravu. Tentokrát v základní části skončili Draci na druhém místě za Ostravou.

„Soutěž je dlouhá a je v ní vidět, že oba týmy byly dlouhodobě v tabulce vepředu a jsou ve finále zaslouženě. Ostrava byla celý rok dobrá na pálce a dala pokaždé hodně bodů, my jsme byli zase celkově vyrovnanější," podotkl Budský.

Je podle něj těžší titul obhájit než získat? „Není v tom žádný rozdíl. Klíčové je, jak se týmu daří zrovna na konci sezony, jestli nemá zraněné hráče nebo jak fungují nadhazovači. V play-off se vždycky ukáže komplexnost týmu," poznamenal Budský.

Čtvrtý duel finálové série čeká Draky v pátek, zápas začne v Ostravě v devět hodin večer. Pokud Arrows uspějí, budou se radovat ze svého třetího titulu v klubové historii. „Jsme pod tlakem a v těžké situaci. V minulosti jsme v ní už ale několikrát byli, tak se snad dokážeme k tomu postavit, zabojujeme a přesuneme sérii zase k nám na hřiště," dodal odhodlaně Budský.