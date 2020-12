Před dvěma týdny vyhráli vůbec poprvé v letošní sezoně, když přetlačili Nové Veselí 30:24. V sobotu uspěli maloměřičtí házenkáři znovu a poprvé se odlepili ode dna extraligové tabulky.

Maloměřice (zelená) vyhrály podruhé v sezoně, když přetlačily Hranice. | Foto: www.handball.cz

Svěřenci hlavního kouče Víta Musila porazili na domácí palubovce Hranice těsným výsledkem 22:20. „Byl to boj do poslední minuty a utkání jsme zvládli, především co se jeho konce týká,“ řekl Musil.