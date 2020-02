„Nebudeme si nic nalhávat, sice se střídáme, ale jednička je Gera. Pro mě to bude nová role,“ souhlasí devětadvacetiletý gólman pražské Sparty před nedělní úvodní bitvou se Slovinskem, která v hale ve Vodově ulici začíná v šest hodin večer.

Tlak na vás dolehne?

Jsem docela flegmatik, nepřipustím si ho. Jsem tady od toho, abych klukům pomohl, zbytek jde mimo mě.

Při absenci Gerčáka se ovšem chcete ukázat.

Může se stát, že zápasy nevyjdou a řekne se, že je to kvůli týmu, že nechytal Gera. Na druhou stranu pro mě je motivace ukázat, že jsem třeba momentálně lepší a mám být jednička.

Mění se taktika týmu s vámi v brance?

Myslím, že se to projeví, Gera je přece jen trošku jiný typ gólmana, od toho se i odvíjí i taktika hrát víc se mnou.

Panuje v kabině před kvalifikací nervozita?

Myslím, že nikdo si tlak nepřipouští, i když je skupina opravdu těžká a byl by na místě. Jsme natěšení na první zápas a musíme se o to porvat.

První zápas se Slovinskem bude klíčový, na co si dát pozor?

Slovinci mají pět šest výborných hráčů, kteří toho moc odkopali v Evropě, kvalita je enormní. Nezažil jsem ještě vítězný zápas se Slovinci, bude to s nimi strašně těžké, jsou futsalově výborní, silní v soubojích, nepříjemní. Skupina je tak vyrovnaná, že první zápas může dopadnout jakkoli, ale vůbec to neznamená, že tým už postoupí, nebo naopak má jasný poslední flek. Každé utkání může dopadnout jakkoli, je to strašná neznámá hned od začátku.

Slovinci mají horkokrevnou náturu, bude to tvrdý duel?

Bude. Opravdu nevypustí jediný souboj, drží, bolí to s nimi, ale to je balkánský styl.

Bude důležité skóre?

Určitě, do posledního zápasu nemusí být rozhodnuto.

Další dva celky staví na naturalizovaných Brazilcích, chystáte se na jihoamerický styl, nebo na Rumunsko a Kazachstán?

Kazachy víc vnímáme jako brazilský mančaft, protože mají Brazilce opravdu prvotřídní kvality. Je tam nejlepší gólman Higuita, dlouhodobě jeden ze tří nejlepších hráčů světa Douglas. Když se hraje proti Kazachstánu, to jsou Brazilci. V Rumunsku nejsou tak dlouho, kvalita jeho Brazilců není na nejvyšším levelu, takže nastoupíme proti Rumunům. Řekli bych, že budou nejschůdnější soupeř, ale nechci přebíhat.

Hrajete tři zápasy ve čtyřech dnech, může to výsledky poznamenat?

Je to strašná porce fyzické zátěže, ať pro nás nebo kohokoli jiného. Samozřejmě pokud mančaft má víc hráčů, do kterých ji může rozložit, může to rozhodnout. Na druhou stranu Kazaši hrají tak, že pokud nemůžou, zůstanou ležet, pomůžou si s power play. Až půjde do tuhého, možná trenér stáhne sestavu na míň lidí.

Přímo postupuje pouze vítěz kvalifikace, druhý míří do baráže. Pomůže k úspěchu brněnská kulisa?

V to doufám. Brno byla naše vymodlená destinace, celý mančaft tu chtěl hrát, všichni halu mají rádi. Věděli jsme, že se ji z větší části podaří zaplnit na rozdíl od jiných míst v České republice. Doufejme, že právě tohle pro nás bude klíčové a pomůže nám uhrát takový výsledek, aby stačil na postup.