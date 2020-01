Trojice brněnské Dukly do něj vstoupí v sobotu večer středoevropského času. Po návratu ze závodního triptychu v Hongkongu, novozélandském Cambridge a australském Brisbane si doma moc neodpočinula. „V půlce prosince jsme se vrátili z těch tří svěťáků a už jsme zase v Kanadě. O pauze se nedá moc mluvit,“ vzkázal z Miltonu Pavel Kelemen.

Ten v Kanadě nastoupí do keirinu i sprintu jednotlivců. Obě disciplíny absolvuje také Sára Kaňkovská. Do sprintu pak zasáhne ještě Martin Čechman. „Budu zase oba dva dny závodit a přiznám se, že po mistrovství Evropy a pěti svěťácích toho mám plné kecky. Na keirin se ovšem těším,“ připomněl brněnský závodník disciplínu, ve které se na vrcholných akcích střídá s Tomášem Bábkem. Ten už v této sezoně třikrát keirin ve Světovém poháru absolvoval a v Brisbane obsadil třetí místo, proto do Kanady neodcestoval.

Šanci opět dostane Kelemen, který jako první český dráhař v historii vyhrál keirin jak na mistrovství Evropy do 23 let, tak mezi elitou. Brněnské Dukle jde o získání druhého účastnického místa v obou disciplínách pro mistrovství světa v německém Berlíně, které začne 26. února. V keirinu by notně pomohl postup do semifinálové dvanáctky, ve sprintu do osmifinálové šestnáctky.

Program Dukly Brno v Kanadě



SOBOTA

18.00 (středoevropský čas): sprint žen – Sára Kaňkovská

19.18 keirin mužů – Pavel Kelemen



NEDĚLE

16.00 sprint mužů – Pavel Kelemen, Martin Čechman

17.32 keirin žen – Sára Kaňkovská

Světovým šampionátem se uzavře olympijská kvalifikace do Tokia a dva jezdci v každé disciplíně mohou v Berlíně přidat klíčové body. „Bavili jsme se s trenérem a keirin vypadá docela v pohodě. Ve sprintu se asi bude rozhodovat až na mistrovství světa,“ poznamenal Kelemen.

Pokud dráhaři brněnské Dukly obstojí v Německu, mohou na olympijské hry vyrazit dva jezdci a nastoupit v obou disciplínách. „Nevím, jestli to v tuhle chvíli můžu označit za reálné, ale možné to určitě je,“ podotkl osmadvacetiletý český reprezentant.

Milton leží v kanadské provincii Ontario nedaleko Toronta. Kelemen už ho navštívil potřetí, ovšem na výlet se nyní nechystá. „Je tu velká zima a hodně sněhu. Niagarské vodopády letos asi vynechám,“ usmál se jezdec z Brnířova na Domažlicku.