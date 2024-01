Když usedne za volant nadupaného Lamborghini Huracán ST EVO2, pořád dokazuje, že závodit nezapomněl. Ovšem v současnosti se Jiří Mičánek junior především stará o svůj tým jako manažer. A má za sebou povedenou uplynulou sezonu.

Jiří Mičánek junior má za sebou úspěšnou závodní sezonu, a to jak v roli pilota, tak především manažera brněnského týmu. | Foto: Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Mičánek Motorsport powered by Buggyra do ní šel s novinkou v podobě juniorské dvojice závodníků. A za ojedinělý počin se dočkal odměny. Jáchym Galáš se stal nejen českým šampionem, ale opanoval také okruhové mistrovství zóny střední Evropy. Druhý mladík Matěj Pavlíček se pak stal vicemistrem.

Galáš k tomu ve třídě GTC vyhrál také ESET Cup. „Takový projekt v České republice nebyl. Chtěli jsme něco pro juniory udělat, takže jsme vybrali tyto dva kluky a pracovali jsme s nimi. Prošli pořádnou školou, aby získali správné návyky i v posilovně, na trenažéru, ale také v PR, aby to mělo hlavu a patu. Vychováváme jezdce, kteří v letošním roce půjdou ještě dál, budou se v jejich kariérách posouvat,“ popsal manažer týmu.

Neuvěřitelná dražba Mičánkovy helmy. Klokánek Brno obdrží 2,6 milionu korun

Do nové sezony nasadí stáj Mičánek Motorsport powered by Buggyra dvě posádky do prestižní série Lamborghini Super Trofeo Europe. „Jedna posádka budou junioři, ve druhé bude Broněk Formánek a další jméno ještě nevíme, to je otevřené. Do zóny střední Evropy máme v plánu nasadit dvě až tři vozidla,“ uvedl Mičánek.

V obou seriálech hodlá stejně jako dosud bojovat o nejvyšší příčky. V závěru Lamborghini Super Trofeo na italském okruhu Vallelunga se tandem Karol Basz, Bronislav Formánek blýskl třetím místem ve třetím závodě a nebýt nezaviněných kolizí, bojoval o přední příčky také v závěrečném světovém finále.

Zdroj: Youtube

Účast v nejrychlejším cupovém šampionátu manažerovi stačí, do vyšší třídy zatím nemíří. „Jít dál by znamenalo GT projekt, jenže tam začíná boj fabrickými týmy, což rozpočet posouvá do úplně astronomických částek. Chci zůstat v Super Trofeu, jestli kluci budou pokračovat do GT3 už bez nás, to je otevřené,“ přemítal.

V loňském roce několikrát usedl za volant Huracánu a třeba při závěrečném podniku vrchařské sezony Brněnský drak ovládl oba závody. „Letos mám v plánu jet exhibice, závody do vrchu, chci se ukázat v Náměšti, v Brně, Ústí nad Orlici, v Moravském Krumlově. Takové srdcové záležitosti chci zase jet,“ předeslal Mičánek.

FOTO: Formule 1 rozburácela okruh v Brně. K vidění bylo Schumacherovo Ferrari

Před týdnem první diváci viděli dokument o uplynulé sezoně týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Co na něj říká manažer? „Dokument se mi líbí, je to průřez sezonou, která je dlouhá a závodních víkendů hodně, takže dát všechno do dvaadvaceti minut je složité. Myslím, že je v něm všechno, vítězství juniorů, titul mistra i vicemistra, světlé i horší chvíle v Super Trofeu. Dokument je dynamický, rychlý, svěží a co mám odezvu od lidí, všem se líbil,“ těšilo Mičánka.