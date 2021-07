Krejčíková letos hrála poprvé v Londýně dvouhru v hlavní soutěži a premiérově byla na grandslamu mezi nasazenými. Došla až do osmifinále, kde nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie. V první sadě sice vedla 4:2, ale pak ztratila pět gamů v řadě. Nakonec prohrála 5:7 a 3:6.

Krejčíková ukončila patnáctizápasovou vítěznou sérii, během které se stala poprvé v kariéře grandslamovou šampionku. I přes vyřazení v osmifinále Wimbledonu má nakročeno k tomu, aby si na Turnaji mistryň zahrála dvouhru i čtyřhru.

4 matches won.

0 sets lost.



No.8 seed @KaPliskova continues her fine form to book her spot in the quarter-finals at #Wimbledon by beating wild card Liudmila Samsonova 6-2, 6-3 pic.twitter.com/59h9QbyY1k — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Svůj nejlepší Wimbledon zažívá i Plíšková. Bývalá světová jednička ve čtyřech zápasech neztratila ani set a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále. Vytáhlá ranařka sestřelila Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:2 a 6:3, které nasázela deset es.

"Jsme super šťastná, že jsem tady ve čtvrtfinále. Hrála jsem stejně jako v předešlých zápasech velmi solidně a dneska obzvlášť. Byla jsem připravená na všechno a fungovalo to výborně. Měla jsem dobrou strategii, věděla, co dělat, a to jsem naplnila," zářila Plíšková.

Při předešlých devíti startech v All England Clubu vypadla Plíšková poprvé v prvním kole, pak pětkrát ve druhém a následně dvakrát v osmifinále. Minimálně do čtvrtfinále nyní postoupila již na všech grandslamech, nejdále došla do finále US Open 2016.

Seven wins at Roland-Garros.

Three wins on debut at #Wimbledon



Well played on an amazing Grand Slam run, @BKrejcikova ? pic.twitter.com/igTU5NCUBO — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Šílené pondělí, kdy se v jeden den odehrají všechny osmifinálové zápasy mužů a žen, zvládli i Karolína Muchová. Turnajová devatenáctka porazila Španělku Paulu Badosaovou 7:6 a 6:4.

Manic Monday se ve Wimbledonu hrálo naposledy v historii. Od příštího roku už totiž zruší volná neděle a zápasy se tak rozmělní do více dnů.