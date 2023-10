Nevděčný úkol stojí před trenérkou basketbalistek KP TANY Brno Marcelou Krämerovou. Ve čtvrtek od půl osmé večer povede totiž své svěřenky z KP TANY Brno na domácí palubovce ve druhém skupinovém duelu EuroCupu do bitvy proti jednomu z nejlepších týmů Evropy, trojnásobným vítězkám Euroligy Tango Bourges.

Trenérka KP TANY Brno Marcela Krämerová. | Foto: Bohuslav Stejskal

„Máme v kádru typy hráček, které to nevzdávají. Každá musí vyhrát svoje mikrosouboje nebo udržet soupeřky, aby tam nebyly propastné rozdíly. Chceme se porvat o každý bod, aby byl rozdíl co nejmenší," říká bývalá elitní basketbalistka, která si zahrála i ve Francii.

Bourges je jasným favoritem skupiny H s každoročně nejvyššími ambicemi. „Je to o tom, jaký rozpočet oproti nim máme. S tím se pojí i cíle, my na rozdíl od nich nejdeme vyhrát EuroCupu, i když by to bylo krásné. Nebereme to ale ani tak, že se proti nim jdeme obouchat, to slovo nemám ráda. Přijde mi, že se všichni pořád obouchávají. Naše hráčky už obouchané trochu jsou," přesvědčovala Krämerová, jejíž svěřenky vyhrály svůj první skupinový duel v EuroCupu minulý čtvrtek 76:59 na hřišti lucemburského Grengewaldu.

Čtvrteční soupeř brněnského celku ze střední Francie podle ní prakticky nemá slabinu. „Jsou tam vysoké hráčky, jedna z nich je skoro dvoumetrová. Musíme spoléhat na to, že budeme třeba rychlejší než ona a snažit se zakončovat jednoduchými koši," pravila královopolská trenérka.

Ta své svěřenky připravuje na tradičně silovější basketbal, který je charakteristický pro francouzské týmy. KP ale třeba v nedělním derby se Žabinami, které prohrálo těsně 75:82, dokázalo, že tvrdá hra mu není cizí.

„Hrajeme na hraně a je úžasné, že máme hráčku, jako je Eva Kopecká. To je takový buldok. Tleskám jí za to a ještě víc se mi líbí, že v tom derby se nedala strhnout, že by následovala nějaká prudká reakce na soupeřku. Eva se uklidnila, něco jsme si řekly u palubovky a ona mi to odkývala. Všichni víme, že nemám ráda leklé ryby, radši budu krotit tygry a pumy" dodala Krämerová.