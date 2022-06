Kanoistický sprint se jel v pořadí až jako druhý, jedenadvacetiletá sjezdařka tak při něm už trochu pociťovala únavu. „Jak jsem měla nabitý program, tak to pro mě byl těžký závod. Mistrovství světa je pro nás vrcholem letošní sezony a organizátoři ho naplánovali na dost brzo. Takže to bylo náročné, už tak tři týdny před závody jsem cítila, že nedokážu úplně naplno trénovat,“ vypráví.

Kvůli náročnému úvodu sezony Němcová ani příliš netušila, co od sebe může na šampionátu očekávat. „Měla jsem i trochu strach, v jaké budu formě. Zároveň řeka ve Francii byla hodně těžká na sjíždění. Takže poté, co jsme tam přijeli, jsem trénovala jen jednou denně, abych vůbec měla síly do hlavních závodů. Bylo to pro mě náročné jak po fyzické, tak psychické stránce,“ rekapituluje kanoistka.

Brněnská rodačka ovládla kanoistický sprint o dvaatřicet setin sekundy před Francouzkou Laurou Fontaineovou. Na finálový závod se Němcová pečlivě připravovala, se svými trenéry analyzovala každou část řeky. „Trenéři nás během tréninkových jízd natáčí. Následně si procházíme videozáznamy a rozebíráme každý záběr pádlem, abych přesně věděla, kdy a kde mám zabrat,“ objasňuje.

Členka oddílu KK Spoj Brno je univerzálkou, na mistrovství tak závodila i na kajaku. „Pro mě ani není nějak náročné přepnout z jedné lodi na druhou. Na kánoi jezdím už déle, ale na kajaku jsem si vyjela možnost reprezentovat až minulý rok,“ líčí.

I když je pro ni kombinace kánoe a kajaku občas fyzicky náročná, nemá zatím v plánu se zaměřit pouze na jednu kategorii. „Momentálně jsem ráda, že zvládám kombinovat obě disciplíny na vrcholné úrovni. Dokud to jen půjde, tak se nechci specializovat, a i nadále budu dávat co nejvíce snahy do tréninku na obou lodích,“ říká Němcová.

Mladá závodnice se v posledních letech soustředí především na sjezd, i když se občas zúčastní i slalomových závodů. „Přibližně poslední tři roky se naplno věnuju sjezdu. Slalom jsem jezdila především v začátcích kariéry, když jsem byla v oddílu jako nováček. I teď se občas přihlásím na slalomové závody, ale už se určitě považuju za sjezdařku,“ zmiňuje Němcová.

Němcová se kanoistice věnuje už od osmi let, za jejím úspěchem stojí především těžká dřina. „Trénujeme každý všední den, o víkendech pak většinou jsme na závodech. Hlavní sezona nám začíná vždy v březnu, a to pak chodíme každodenně na vodu. Poté už je to spíš na mně, co si k tomu přidám. Někdy cvičím v posilovně, jindy si jdu zaběhat nebo na kolo,“ vyjmenovává.

Vítězství na mistrovství světa je pro kanoistku velkým splněným cílem, už teď však přemýšlí nad dalšími metami. „Určitě bych příští rok chtěla zlatou medaili z mistrovství světa obhájit. Byla jsem na letošním šampionátu také druhá ve dlouhém sjezdu, který se jede skoro dvacet minut. Na něm bych chtěla ještě zapracovat, abych si vylepšila i vytrvalost. Mám v plánu postupně mířit na přední příčky ve vytrvalostním sjezdu a zlepšovat se na kajaku, kde je větší konkurence,“ shrnuje.

JAKUB TRUČKA