Další dvě zlaté medaile do stále rozsáhlejší sbírky! Brněnská rodačka Marie Němcová opanovala hned dva závody na mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě, v severomakedonském Skopje nejprve vyhrála sprint na kajaku, následně přispěla k vítězství v soutěži hlídek. Ke dvěma nejcennějším kovům přidala ještě páté místo ze sprintu na singlkanoi.

Marie Němcová získala z mistrovství Evropy ve sjezdu na divoké vodě dvě zlaté medaile. | Foto: Kick the Waves

Těsnější už to nemohlo být. Němcová vyrážela v kajakářském sprintu do finálové jízdy jako třetí od konce, po dojezdu vedla a věděla, že má jistou medaili. Na startu ale ještě stály dvě závodnice a především závěrečná jízda Any Šteblajové přinesla neskutečná drama, Slovinka za brněnskou vodačkou zaostala o jedinou setinu sekundy.

„Z kajaku jsem úplně nadšená, protože ve Skopje bylo hrozně moc skvělých kajakářek. Když jsem viděla, že jsem po dojezdu první, říkala jsem si, že je to nejlepší věc, která se mohla stát. Jely po mně ale ještě dvě závodnice, a až když Slovince na výsledkové tabuli naskočilo druhé místo, tak jsme se začali hrozně radovat, na druhé straně řeky všichni řvali,“ popsala Němcová.

Mladá sjezdařka přitom zprvu ani nevěděla, jak těsné její vítězství bylo. „Po závodě to bylo hrozně hezké, vlastně okamžitě jsem si popojela trochu níž a rozbrečela se. Až když jsem šla nahoru, tak jsem zjistila, že jsem zvítězila o setinu, což je husté,“ usmívala se závodnice klubu KK Spoj Brno.

O vítězství ji nepřipravilo ani zaváhání, kterého se dopustila na spodní části trati. „Udělala jsem dole ve vlnkách velkou chybu, jela jsem středem místo toho, abych je minula zprava. Trochu jsem je přeskákala, ale o to víc jsem věděla, že to musím dole rozpádlovat a to se povedlo. Nebyla to ideální jízda, ale to ve finále není skoro nikdy,“ podotkla Němcová.

Ta navíc k výhře ve sprintu na kajaku přidala i zlatou medaili ze soutěže hlídek, čímž si vylepšila náladu po sprintu na singlkanoi, kde od sebe očekávala lepší než páté místo. „Ze singlu jsem trochu zklamaná. Když jsem dojela do cíle a viděla jsem, že jsem na čtvrtém místě, tak jsem z toho byla dost překvapená, že jsem zajela takhle špatně. Nakonec je z toho páté místo, moc s tím spokojená nejsem,“ přiznala.

Za francouzskou vítězkou Laurou Fontaineovou zaostala o necelé dvě vteřiny, na medaili jí pak scházelo čtvrt sekundy. „Hodně lidí mi říkalo, že jsem nejela moc rychle, neměla jsem takovou frekvenci, kterou u mě znají. Je možné, že jsem na úkor kajaku singl letos trochu zanedbala, do mistrovství světa se na něj zaměřím,“ předsevzala si Němcová.