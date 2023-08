Na starého známého narazil dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman v úvodním vyřazovacím kole sprintu jednotlivců na mistrovství světa ve skotském Glasgow. Postavil se mu izraelský závodník ruského původu Michail Jakovlev, který českému reprezentantovi zatarasil cestu do osmifinále.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman ve sprintu na mistrovství světa v Glasgow. | Foto: Martin Straka

Společně se potkali před třemi lety ve finále sprintu na evropském šampionátu do 23 let v italském městě Fiorenzuola d'Arda. Tehdy vyhrál Čechman 2:1 na jízdy a stal se králem starého kontinentu. Tentokrát měl navrch Jakovlev, který před rokem opustil Rusko kvůli válečné agresi na Ukrajinu a zažádal o izraelské občanství. V červnu dokonce závodil na Grand Prix Brno. „Měli jsme nějaký plán, jak by to na něj šlo udělat, že rozjedu delší spurt ze dvojky a budu ho zkoušet na pásce skočit. Tady v Glasgow je páska snad nejdál ze všech velodromů, na nichž jsem závodil. Jakovlev asi dobře odhadl, co jsem měl v plánu, jel plynule do rychla, bohužel jsem pak už nic nezmohl. Byl papírově o dost silnější než já,“ uznal Čechman. Jeho izraelský přemožitel poté nepřešel přes osmifinále, kde jej vyřadil Australan Matthew Richardson.

Jakovlev v kvalifikaci na dvě stě metrů zajel devátý nejrychlejší čas, zatímco závodník brněnské Dukly se výkonem 9,887 sekund zařadil až na čtyřiadvacátou příčku. „Byla to upřímně zvláštní kvalifikace. Všichni čekali, že se bude jezdit rychleji, ale nejezdilo, což každého překvapilo. Nevím, co se stalo, něco bylo divného, asi špatné podmínky, časy se jezdily pomalé. Chtěl jsem jet okolo 9,6 a jel jsem 9,8, což by znamenalo špatnou jízdu, ale většina lidí jela pomaleji, takže to takový průšvih nebyl, hodně lidí se evidentně pralo s převodem. Lámali jsme si hlavu, čím to může být, převod jsme měli daný den předem, kdy to všem jezdilo rychle. Bylo to zakleté, nechápu proč, asi divný tlak vzduchu,“ přemítal český reprezentant.

Před rokem obsadil na světovém šampionátu ve Francii patnácté místo ve sprintu, tentokrát neprošel přes první vyřazovací kolo. „Světový šampionát před olympiádou je vždycky brutální, v roce 2020 jsme s Pavlem Kelemenem ani nepostoupili z kvalifikace. Když se na to člověk podívá z širšího pohledu, není to špatný výsledek, i když osobně jsem samozřejmě mířil výš,“ hlesl Čechman.

Nevedlo se ani Veronice Jaborníkové z brněnské Dukly, která v keirinu neprošla z prvního kola do čtvrtfinále. Postup z opravy jí unikl o jedno místo.