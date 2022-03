Ubytování se našlo v Mikulově. „Dlouhodobě spolupracujeme s Mikulovskou sportovní, teď je z toho dá se říct tréninková základna, družstva tam soustředíme. Využíváme tamních ubytovacích kapacit a také základní školy. Logisticky to takový problém není, i v mírových dobách se děje, že jezdí týmy na přípravu,“ dodal funkcionář.

Náročnější je finanční stránka věci. Na jižní Moravě je momentálně postaráno o reprezentační ročníky 2003, 2005 a tým žaček. „Náklady jsou poměrně vysoké a nese je na sobě volejbalový svaz, jeho marketingová společnost a nadační fond Srdce nad sítí. Věřím, že se nám povede do budoucna získat i nějakou podporu . Teď už jsme zahlcení a blížíme se limitům toho, co si svaz může dovolit,“ prohlásil Gerža.

Ten sám vyrazil i jedno z družstev vyzvednout na polsko-ukrajinskou hranici. „Zapůsobila na mě obrovská vlna solidarity. Bylo tam množství aut z celé Evropy, třeba i z Portugalska. Čekali, nakládali lidi a vozili je do Evropy. Řekl bych, že o Ukrajince, co přejdou hranice, je skvěle postaráno. Celé to místo připomíná polské trhy ze začátku tisíciletí, jsou tam veliké stany,“ přirovnal.

Otázkou je, co příchozí nadějné volejbalisty čeká v budoucnu. „Z toho, co vím, má asi půlka kluků z ročníku 2005 matky v Evropě, takže se za nimi pak rozjedou. Zůstane asi pět nebo šest kluků, kterým jsme nabídli setrvání, což se bude řešit asi klubovou spoluprací. U těch starších budeme hledat uplatnění u našich volejbalových celků. Je to ještě hodně práce, než se vše nastaví, ale věřím, že to bude fungovat,“ zadoufal místopředseda.

Jelikož je Gerža zároveň majitelem Volejbalu Brno, hledal způsob, jak pomoci také v rámci svého klubu. Oddíl již před dvěma týdny přispěl dvaceti tisíci korun, přes polovinu této částky také věnovali hráčky Šelem Brno Červenému kříži. „Měli jsme poměrně brzy jasno, že chceme pomoci. Říkali jsme, že je třeba vyjádřit solidaritu a to nejmenší, co můžeme udělat je poslat nějaké peníze. Poukázali jsme je nadačnímu fondu, abychom financovali jeho aktivitu,“ přiblížil.

Kromě toho je brněnský klub aktivní i v zajišťování ubytování. „Nabídli jsme pomoc matkám volejbalistkám z Ukrajiny, že se tu o ně postaráme. Zatím jsem v kontaktu s dvěma, ale ještě nechtějí zemi opustit. Ve spolupráci s Prostějovem se tak zatím staráme o pobyt ženy s dcerou, která hraje volejbal. Celkově máme rezervu ještě na další dvě či tři maminky s dětmi“ uzavřel Gerža.

JAROSLAV GALBA