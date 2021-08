Šňůru přípravných utkání před blížícím se evropským šampionátem natáhla česká volejbalová reprezentace ve sportovní hale v Kuřimi. V pátek a v sobotu porazila Lotyšsko shodně 3:1 na sety. „Výsledek je důležitý, ale ještě je potřeba učesat myšlení některých, kteří si mysleli, že je hotovo a už se nemusí jet na krev. Po prvním zápase s Lotyši mi přibyly vrásky, na Euru nás čekají jen těžší soupeři,“ líčí trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák.

Čeští volejbalisé si v přípravě poradili s Lotyšskem shodně 3:1 na sety. | Foto: Český volejbalový svaz

O místo na zářijovém šampionátu, jehož základní část odehrají Češi v Ostravě, bojuje také bývalý smečař Volejbalu Brno Martin Licek, který letos při svém prvním zahraničním angažmá získal s Waldviertelem bronz v nejvyšší rakouské lize. „Místo na Evropě ještě jisté nemám, musím se rvát a pracovat na sobě až do konce. Určitě by to pro mě ale byl zatím největší volejbalový zážitek,“ říká šestadvacetiletý hráč, který v následující sezoně nastoupí za českobudějovický Jihostroj.