Vztah se sestrou se zlepšil, soupeřit v Polsku bylo nejtěžší, říká Satková

Má ještě jednu šanci na spravení nálady v tomto krušném roce. Přední česká kanoistka Martina Satková z Brna doufá v uskutečnění evropského šampionátu do třiadvaceti let ve sjezdu na divoké vodě, který má odstartovat ve Slovinsku. Jenže co je v tomto roce jisté?

Martina Satková prožila rozpačitý covidový rok. | Foto: Deník / Jiří Jíra