Ačkoliv oficiálně registrovaných účastníků bylo na 1600, reálně se na akci představilo o třetinu sportovců míň. „Nechávali jsme registraci lidem, kteří byli přihlášeni na ročník 2020. Tehdy na jaře byl kvůli koronaviru odložený. Za ty dva roky ale někteří třeba přestali běhat a mnoho se toho změnilo. Část lidí odradilo počasí, vždyť na Vysočině a taky kolem Brna o víkendu sněžilo,“ přemítal nad důvodem nižší účasti Mokrý.

Radost měl ovšem z toho, že se organizátorům konečně povedlo populární akci poprvé od roku 2018 na Masarykově okruhu uspořádat.

Před třemi lety se nekonala kvůli výměně povrchu na brněnské dráze, na jaře a podzim 2020 a taky před rokem v dubnu ji zastavila pandemie koronaviru. „V roce 2020 se závod zrušil chvíli před konáním. Měli jsme do něj už vložené velké finanční prostředky, byly vytištěné diplomy a všechno vyrobené.Teď konečně máme sladkou tečku, že už jsme splnili závazek a vyšlo to,“ radoval se Mokrý.

Právě i kvůli prožité nejistotě a množství odkladů organizátoři závodu uvažují nad osudem akce. „Přemýšlíme i s ohledem na to, co se děje, jestli budeme pokračovat. Byl tu nejprve covid a teď je tu zase válka. Uvažujeme, jestli to nepustíme a nenecháme pořádat akce jiným lidem. Prošli jsme si zvláštním obdobím a uvidíme, jestli to chceme podstupovat. Na druhou stranu je to dobrá akce pro lidi a když vidíme, jak je to baví, tak by to byla škoda,“ dodal Mokrý.