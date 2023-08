Osmnáctiletá éra Karla Abrahama staršího jako vlastníka Automotodromu Brno je u konce. Novým majitelem okruhu a areálu i stejnojmenné společnosti se stal podnikatel Karel Hubáček se svou společností Shakai. Olomoucký byznysmen už na konci loňského roku koupil od Abrahama na okruhu parcely za stovky milionů korun.

Automotodrom Brno má nového majitele. | Foto: Deník/VLP Externista

O změně vlastníka jako první informovala ČTK. „Věřím, že náš příchod dá areálu brněnského automotodromu nový impuls v jeho dalším rozvoji. Nasmlouvané a oznámené akce i pronájmy jsou samozřejmě platné. Naším cílem je dál rozvíjet také aktivity na polygonu, posílit segment firemních akcí a zároveň dál vytvářet příležitosti, kdy se okruh otevře pro veřejnost – a nejen tu motoristickou,“ prohlásil Hubáček, jenž podniká se strategickými investicemi.

Brněnský ekonom Petr Pelc žádné razantnější změny v areálu nečeká. „Z podstaty toho konkrétního místa si ani moc neumím představit, že by tam vzniklo něco úplně jiného, než co tam bylo doposud. Spíše je možné, že se tam budou dále pořádat nějaké menší sportovní události a podobně. Nebo třeba koncerty, což by bylo z hlediska lokality výhodnější," komentoval.

Brněnská primátorka Vaňková a podivná fotografie

Okruh by tak i nadále měl sloužit motoristickým akcím. „Jsem ráda, že Karel Hubáček má vztah k motoristickému sportu a zároveň vnímá hodnotu, jakou Masarykův okruh představuje. Nejen po stránce majetkové, ale i jako symbol Brna a motoristické historie celého Česka,“ prohlásila ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Podle brněnského radního pro oblast sportu Tomáše Aberla až čas ukáže, zda se situace na automotodromu posune k lepšímu. „V každém případě bychom jako město rádi věděli, jaký má nový majitel s automotodromem záměr, co od provozování očekává a kam by jej chtěl posunout. Ačkoliv jsem schůzku s novým majitelem zatím neavizoval, určitě bych se s ním co nejdříve rád sešel," řekl Deníku Aberl. Obává se, že časy MotoGP už jsou pryč a na tuto vzpomínku už nebude možné navázat.

Unikátní pohled do historie Masarykova okruhu v Brně: Schumi, Lauda i formule

O akvizici se jednalo několik měsíců. „S Karlem Hubáčkem vstupuje do areálu silný investor, který má vizi, jak jej rozvíjet. Od roku 2016 jsme se zaměřili na rozvoj dalších aktivit v areálu, ať už to byl hotel nebo polygon. Ty dnes představují významnou část jeho života. Věřím, že nastaveným směrem se bude okruh rozvíjet i dál, a zároveň zůstane jednou z nejprestižnějších závodních tratí ve střední Evropě,“ uvedl bývalý majitel Abraham starší, jenž vlastnil okruh od roku 2005.

Automotodrom Brno byl otevřený 18. července 1987. Postavený byl za dva a půl roku.