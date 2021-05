Brno se na víkend stane mekkou fanoušků Ferrari. Favoritkou závodů je žena

Je to šlechta mezi automobilovými značkami, synonymum rychlosti i luxusu. Od pátku do neděle rozburácí vozy Ferrari Masarykův okruh. Uskuteční se tam třetí závodní víkend evropského seriálu Ferrrai Challenge. Do Brna se tovární šípy z Maranella vrací po třech letech a v sobotu a v neděli se od půl třetí odpoledne představí ve čtyřech závodech, program startuje už v pátek testy a volnými tréninky. V letošním ročníku usedají piloti do závodních speciálů Ferrari 488 Challenge Evo s výkonem 670 koní.

Ferrari Challenge se na brněnské dráze naposledy uskutečnilo před třemi lety. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

„Velkým tahákem je, že všechny vozy jsou stejné. O vítězi tak nerozhoduje síla auta, ale jezdecký um. Je divácky vděčné, že tím pádem jezdí auta po kupě a závody jsou napínavé do posledního okamžiku,“ pravil mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč. Ve dvou šampionátech – prestižnějším Trofeo Pirelli a Coppa Shell – se představí na čtyři desítky závodníků. Seriálu letos dominuje žena, dánská pilotka Michelle Gattingová která vyhrála tři ze čtyř dosavadních závodů. „Má zkušenosti ze série European Le Mans. Závodníci v šampionátu jsou profesionálové, žádní nadšenci,“ podotkl Boháč. Chybět nebude ani česká stopa, konkrétně stáj z hlavního města Scuderia Praha, za níž zápolí Slováci Ján Daniš a Matúš Výboh, jemuž patří v klasifikaci šampionátu čtvrtá pozice a v Brně se řadí mezi favority. Nová obrana Komety: rychlík, který odmítl NHL i Kalousovy akvizice Přečíst článek › Součástí závodního víkendu budou také třeba klientské jízdy nazvané Ferrari Passione. Na okruhu se tak představí nadšenci, kteří vlastní zajímavé prototypy i z historie. „Nejde o závodění v pravém smyslu, ale pro diváky může být zajímavé vidět různé typy vozů Ferrari,“ poznamenal mluvčí Automotodromu. Poprvé v této sezoně se na tribuny Masarykova okruhu dostanou také fanoušci. Musí se ovšem prokázat buď negativním antigenním nebo PCR testem, potvrzením o očkování, nebo o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Vstupenka na páteční program stojí stokorunu, za zítřejší a nedělní zaplatí návštěvníci o dvě stovky víc. I kvůli bezpečnostním opatřením se neuskuteční žádný doprovodný program. „Jsme moc rádi, že se na tribuny dostane aspoň omezený počet lidí,“ doplnil Boháč.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu