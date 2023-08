Motoristický sport chce i nadále podporovat na Masarykově okruhu nový majitel, podnikatel Karel Hubáček. „Na Masarykův okruh vstupuje s cílem v plném rozsahu zachovat současný provoz a dále se bude soustředit na další rozvoj. Ať už se to týká polygonu, posílení segmentu firemních akcí, nebo hledání dalších příležitostí pro rozšíření aktivit v areálu," řekl mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.

Zástupci Automotodromu Brno se v posledních dvou letech snaží přilákat na okruh širokou veřejnost. Proto pořádají třeba akci Masarykův okruh pěšky. | Foto: Libuše Hošková

Hubáček po osmnácti letech převzal automotodrom po Karlu Abrahamovi. Výši transakce podnikatelé nezveřejnili. Konkrétnější plány zatím nový vlastník automotodromu neodhalil. „Dotazy na konkrétní investice a jejich časový rámec jsou v tuto chvíli předčasné," reagoval na otázku Deníku mluvčí Boháč.

Změna vlastníka neznamená ani automatický návrat závodů mistrovství světa silničních motocyklů do Brna. Grand Prix České republiky se naposledy jela na Masarykově okruhu 9. srpna 2020. „Jakkoliv platí, že Automotodrom Brno je okruh, který má parametry hostit nejprestižnější světové automobilové i motocyklové šampionáty, zároveň stále platí rovněž i to, že je to otázka veřejné poptávky po těchto závodech, ekonomického výsledku a také podpory ze strany státu," konstatoval Boháč.

Ostatně už v roce 2020 zástupci Automotodromu Brno považovali jako velmi nepravděpodobné, že se Velká cena na Masarykově okruhu v budoucnu pojede znovu. „Když se tradice jednou přeruší, je složité se vracet zpátky. Brněnský závod se jel v lukrativním letním termínu, který celá řada zájemců ocení a rychle po něm sáhne,“ vysvětlil tehdy Boháč.

Motoristické akce se však na okruhu mají konat dál. Změna vlastníka by neměla mít podle Boháče na každodenní fungování okruhu žádný vliv. Na brněnské dráze se v současnosti konají motocyklové a automobilové závody jak republikového, tak mezinárodního významu. Nejbližší akcí budou 9. a 10. září Masaryk Racing Days, při nichž budou zápolit závodnicí v různých šampionátech.