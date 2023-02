Šampionát Alpe Adria se uskuteční v Brně v půli červenci.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

ŠAMPIONÁT ALPE ADRIA. O prázdninách se na Automotodromu uskuteční jediná akce, která ale patří mezi vrcholy letošního závodního ročníku.

Brněnská dráha totiž bude od 14. do 16. července patřit mezinárodnímu motocyklovému šampionátu Alpe Adria. „Na rozdíl od loňské sezony, kdy byla Alpe Adria součástí Jarní ceny Brna a Velké ceny Bohumila Staši, dostává šampionát vlastní červencový termín. Promotér o něj projevil velký zájem a my jsme mu rádi vyšli vstříc. Pro fanoušky to znamená další víkend kvalitních motocyklových závodů s mezinárodní účastí,“ zdůraznila Ulmanová.