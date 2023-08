Závod na kilometr s pevným startem pekelně bolí. Dráhoví cyklisté po jeho absolvování dlouhé minuty těžko popadají dech, zvracení je běžná součást výkonu. Své utrpení v této disciplíně si prožil také závodník brněnské Dukly Matěj Hytych. Při premiéře na elitním mistrovství světa skončil devatenáctý.

Matěj Hytych z Dukly Brno si v kilometru s pevným startem v Glasgow odbyl premiéru na elitním mistrovství světa. | Foto: Martin Straka

Hytych zvládl čtyři okruhy na velodromu Sira Chrise Hoye ve skotském Glasgow za 1:01,626 minut. „Zaostal jsem zhruba tři čtvrtě desetiny za osobákem z mistrovství Evropy do třiadvaceti let v Portugalsku, které jsem jel před třemi týdny. Chtěl jsem jet trochu rychleji, dal jsem si za cíl opět osobák, což se nepovedlo. Kdybych však jel stejně jako v Portugalsku, stejně by mi to nepomohlo ani k posunu o jedno místo,“ řekl Hytych.

Malajský závodník Muhammad Fadhil Mohd Zonis na osmnácté příčce měl totiž o víc než dvě desetiny rychlejší čas, na postupovou osmičku byl třeba výkon 1:00,183. „Na premiéru to bylo dobré, zvládl ji v perfektně. Nezkazil start a nechal v kiláku všechno, co v něm bylo, vždyť ho Fantič (masér Jiří Fanta – pozn. red.) hodinu křísil,“ uvedl reprezentační trenér Petr Klimeš.

Devatenáctiletý dráhař jel do Glasgow sbírat zkušenosti a načerpal je bolestivou cestou. „U kiláku záleží, jak ten den sedne. Tenhle byl asi nejvíc nepříjemný, jaký jsem kdy jel. Před startem jsem se cítil docela v pohodě, ale normálně po dokončení kiláku trvá třicet až čtyřicet minut, než je člověk schopen cokoli dělat. Teď to bylo snad hodinu,“ pronesl Hytych.

Velká nervozita brněnského mladíka před elitní premiérou přitom nesvazovala. „Hrozně jsem se těšil, nervozita nebyla až taková, když jsme věděli, že se ode mě v uvozovkách nic neočekává. Počítali jsme, že budu kolem dvacítky, skončil jsem devatenáctý, byť to samozřejmě mohlo být lepší. Nervozita nebyla taková, jako kdybych měl šanci na medaili, což jsem zažil na mistrovství Evropy do třiadvaceti let, kde jsem skončil čtvrtý,“ popsal Hytych, který teprve první rok závodí v kategorii do 23 let.

Před rokem se jako junior v závodě na kilometr s pevným startem stal evropským i světovým šampionem, takže má na co navazovat. „Zkušenosti se sice v kilometru hodí, ale Matěj potřebuje hlavně zapracovat na výkonnosti, zlepšit start, zesílit, pak může dojít k tomu, že se bude průběžně zlepšovat. Přece jen mu je devatenáct let a jako prvoročák vložil do kilometru časový kredit, který není špatný. Borcům, kteří jezdí bomby, je kolem pětadvaceti let a výš, takže pokud zůstane svědomitý, myslím, že se k tomu může dopracovat,“ uvedl Klimeš.

Mistrem světa v pevném kilometru se v Glasgow stal nizozemský reprezentant Jeffrey Hoogland, který ovládl kvalifikaci výkonem 57,971 sekund a své postavení potvrdil i ve večerním finále, kde zajel čas 58,222.