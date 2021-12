Bitva s Vlastem Čepem se měla odehrát už minulý červenec v rámci super-finále Undergroundu, neuskutečnila se ale kvůli zranění vaší ruky. Bude tedy až na konci prosince. Jak se na zápas těšíte, když přijde se zpožděním skoro roku a půl?

Je to delší dobu odložený zápas a já se na něj těším hodně, ale že by to pro mě byla nějaká změna nebo že bych to víc prožíval, tak to není. Na každý zápas se připravuji na sto procent a dělám to i na tento.

Jak zatím vypadá příprava?

Klasicky, byl jsem na kempu v Polsku a jinak trénuji střídavě v Brně a Praze. Využívám víc gymů a sparing partnerů. To jsem dělal na každý zápas, co jsem měl v MMA a myslím si, že mi to takhle sedí, takže v tom pokračuji. Nevidím důvod, proč bych měl něco měnit.

Jak často přejíždíte na tréninky z Brna do Prahy?

V Brně trénuji v Hron gymu, což je čistě postojářský gym, kde se trénuje kickbox a thaibox. Ještě chodím do Swag gymu pod vedením Jana Stacha, což je zemařský gym, kde se trénuje wrestling a grappling. Většinou jsem v Brně od úterý do čtvrtka večer, takže stíhám šest tréninků. Zbytek odtrénuji v pražském Reinders gymu.

Své dosavadní čtyři zápasy jste ukončil v prvním kole. Myslíte, že to tak bude i teď?

Myslím si, že jo. Zápas bude ve vysokém tempu od začátku a skončí v prvním kole. Samozřejmě člověk nikdy nic neví na sto procent, protože to jsou bojové sporty a soupeř se může dobře trefit. Každý zápas vypadá jinak, ale když jsem viděl, jak Čepo zápasí, tak si myslím, že to skončí v prvním kole.

Před superfinále Undergroundu jste spolu měli slovní přestřelku ohledně Čepových zad s akné, narážel jste na používání zakázaných látek. Zlepšil se od té doby váš vztah?

Myslím si, že žádný vztah mezi sebou nemáme, Vlasta osobně ani neznám. Z jeho strany tam taky byly věci, které mi nebyly úplně sympatické. Třeba se po zápase pobavíme a něco si vyříkáme. Vůbec nad tím aktuálně nepřemýšlím, teď je pro mě důležitý zápas.

Ještě to sice není potvrzeno, ale je pravděpodobné, že se zápas uskuteční v Brně. Co na to říkáte?

Ještě to není oficiální, ale je velká pravděpodobnost, že to tak bude. Brno mám rád, měl jsem tady nejvíc zápasů v boxu a je to pro mě domácí prostředí. Z tohoto hlediska je to fajn, ale plná O2 arena by byl větší zážitek a člověk by z toho měl trochu víc emocí, ale co se dá dělat. Teď v covidovém období to asi jinak udělat nejde.

Aktuálně jste v žebříčku střední váhy devátý. Koho byste si při případné výhře přál za soupeře?

Vůbec nevím, koho bych si přál. Popravdě ani nevím, kdo všechno je přede mnou. Nikoho si vybírat nechci, takže uvidíme, koho mi promotéři nabídnou. Nechávám tuhle práci na manažerech, ať to řeší oni za mě.

Byla by to pátá výhra v řadě. Myslíte, že byste si už zasloužil titulový zápas?

Těžko říct. V Oktagonu to úplně nefunguje podle žebříčku, občas o titul zápasili bojovníci, kteří by na něj vůbec neměli dosáhnout. V hlavě teď nemám, že bych vyhrál jeden zápas a chtěl bych si říct o titul, to určitě ne. Samozřejmě kdyby taková nabídka přišla, tak se neodmítá.

Titulový zápas s Teixeirou? Do dvou týdnů se rozhodne, hlásí zápasník Procházka

Podle sázkových kanceláří jste velký favorit. Cítíte kvůli tomu tlak?

Vůbec. Bookmakeři vychází z jednoduché matematiky, která nelže. Čepo prohrál se Strzelczykem a já jsem ho porazil, proto vychází, že jsem favorit. Mám celkově víc zkušeností v bojových sportech jako kickbox a thaibox. Mám o dost víc zápasů, takže asi kvůli tomu jsem takový favorit. Žádný tlak z toho na mě nejde, ani nevím, proč bych z toho měl být pod tlakem. Nicméně lidi, co mi věří a vsadí si, asi moc nevyhrají.

Kdybyste dostal po zápase nabídku z nějaké zahraniční organizace, přijal byste ji?

Aktuálně mám podepsanou smlouvu s Oktagonem. Všechno je na domluvě, asi by šlo o to, z jaké organizace by to bylo a jak by nabídka vypadala. Ale jinak musím říct, že s Oktagonem jsem spokojený jak organizačně, tak rovněž s tím, jak to tady na československé scéně funguje. Má to vysokou úroveň.

LUKÁŠ SOLAŘ