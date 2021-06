Ve své aktivní kariéře bojovala na pěti olympijských hrách, naposledy ještě v roce 2016 v Riu de Janeiru. Nyní ovšem bývalá česká reprezentantka v uměleckém plavání Soňa Bernardová má jiné priority. O účast na letní akci v Tokiu se totiž ucházejí její svěřenky Aneta Mrázková a Karolína Klusková. Olympijská kvalifikace je na programu od čtvrtka 10. do neděle 13. června v Barceloně.

Brněnské akvabely Karolína Klusková a Aneta Mrázková na ME 2021 v Budapešti. | Foto: České plavání

Ukrajinská trenérka

V uměleckém plavání patří mezi světovou špičku Rusko a Ukrajina. Právě z ní získala česká reprezentace trenérku Marynu Krykunovovou, která předává nejen akvabelám své poznatky. „Tady je rozdíl v systému. Ten ukrajinský a ruský je velmi dobrý. Členové národního týmu mají speciální studijní plán, jdou na trénink a autobus je pak vezme rovnou do školy, kterou začínají později. Tam jsou do tří odpoledne a pak jedou zase do bazénu. Jde o speciální školu, kde mají i snídaně a oběd. Všichni jim pomáhají k lepším výsledkům,“ poznamenala Krykunovová.