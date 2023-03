Začalo to srážkou s autem při jízdě na kole a skončilo ukradeným pasem. Náročné a smolné mistrovství Evropy olympijských tříd ILCA 6 a ILCA 7 za sebou mají čeští jachtaři. V silné konkurenci se jim v italské Andoře příliš nedařilo, z mužů skončil nejlépe brněnský Viktor Teplý na pětatřicátém místě, mezi ženami se nejvíce dařilo Alessii Palantiové, která obsadila šedesátou příčku.

Brněnský jachtař Viktor Teplý skončil jako nejlepší český závodník na 35. místě. | Foto: Thom Touw Photography

Hned dvojité brněnské zastoupení mělo mužské startovní pole kategorie ILCA 7. Na start se totiž postavila bratrská dvojice Ondřej Teplý a Viktor Teplý z brněnského Jachtklubu, doplnili je Mikuláš Vaszi z klubu YC SK Štětí a nechranický Jiří Himmel.

V Itálii je čekala obří konkurence, na evropském šampionátu totiž nechyběl úřadující francouzský mistr světa Jean Baptiste Bernaz nebo olympijský vítěz Australan Matthew Wearn.

Protesty a stávka

Od úvodu akci provázely nepříjemné komplikace. Nejprve si se závodníky pohrávalo počasí, poté nastaly i organizační problémy. Bójky řízené na dálku odplouvaly ze své pozice, organizátorům se nedařilo postavit tratě, účastníci tak na vodě čekali dlouhé hodiny. Kvůli protestu německé výpravy pak jedna rozjížďka byla zrušená celá.

I proto mnozí závodníci a trenéři chtěli z dějiště předčasně odjet, závod však zároveň byl kvalifikací na mistrovství světa, proto se všichni nakonec dohodli jen na hodinovém protestu. „Když se mělo ráno vyplouvat na vodu, tak jsme všichni ještě hodinu počkali, než jsme se vydali do startovního prostoru,“ nastiňuje Viktor Teplý.

Právě on se jako jediný z českých závodníků probojoval do nejlepší zlaté skupiny. V ní obsadil pětatřicáté místo. „S výsledky jsem spokojený. Byla tady opravdu velká konkurence a těžké podmínky. V závěru jsem ve zlaté skupině zajel druhé a čtrnácté místo v rozjížďkách, ostatní dojezdy byly ale kolem čtyřicítky. Musím zapracovat na konzistenci a bude to ještě lepší,“ tuší.

Stříbrnou skupinou musel vzít za vděk jeho bratr Ondřej. Ten nakonec obsadil třiasedmdesáté místo, mrzelo ho však kontroverzní rozhodnutí pořadatelů. „Do zlaté skupiny jsem se nedostal kvůli údajnému předčasnému startu. V té rozjížďce jsem dojel sedmý, to by stačilo. Měli jsme i video ze startu, kde bylo vidět, že jsem přes čáru nebyl, protest ale nebyl úspěšný. Nicméně jsem spokojený, je vidět, že zimní příprava byla úspěšná,“ hodnotí mladší z bratrské dvojice.

Zbylí dva čeští účastníci skončili v bronzové skupině. Vaszi obsadil 164. příčku, Himmel zaostal o dalších dvanáct míst.

Nehorázná smůla

Jednoznačně nejsmolnější vrcholnou akci má za sebou Klára Himmelová z nechranického klubu. Smůla se jí lepila na paty od prvních dní, na úvod ji totiž při cyklistické vyjížďce srazilo auto. „Kontrola na rentgenu zjistila, že je vše v pořádku, po pádu jsem na tom ani nebyla špatně fyzicky, ale strašně mě to rozhodilo psychicky. Úplně mě to semlelo, ale nový trenér z klubu Viana Sailing je skvělý, pomohl mi, že jsem byla schopná alespoň nějak závodit,“ popisuje Himmelová.

Jedenadvacetiletá závodnice nakonec ve třídě ILCA 6 brala čtyřiatřicáté místo ve stříbrné skupině, celkově skončila devadesátá. A aby trablí nebylo málo, při návratu jí na letišti někdo ukradl pas.

O moc šťastnější mistrovství za sebou nemá ani jachtařka s česko-italskými kořeny Palantiová, která vybojovala šedesátou příčku. „Začala jsem bohužel diskvalifikací za předčasný start, a to mě tak rozhodilo, že druhý den jsem vršila jednu chybu za druhou. Nakonec jsem ale s výsledkem docela spokojená, zlatá skupina mi utekla o pouhé tři body. Snad jsem konečně pochopila, že jedna špatná rozjížďka není žádná tragédie,“ věří devatenáctiletá jachtařka.

Mistrovství Evropy jachtingových tříd ILCA 6 a ILCA 7 v Itálii

ILCA 7 - muži: 1. Tonci Stipanovic (Chor.), 2. Filip Jurisic (Chor.), 3. Matthew Wearn (Aus.), … 35. Viktor Teplý (Jachtklub Brno), 73. Ondřej Teplý (Jachtklub Brno), 164. Mikuláš Vaszi (YC SK Štětí), 176. Jiří Himmel (YC Nechranice).

ILCA 6 - ženy: 1. Marit Bouwmeesterová (Niz.), 2. Vasileia Karachaliouová (Por.), 3. Maria Erdiová (Maď.), … 60. Alessia Palantiová (YC CERE), 90. Klára Himmelová (YC Nechranice).