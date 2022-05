Po startu z prvního místa do něj v úvodním kole narazil jeden ze soupeřů a rozbil levé zadní kolo. Bečvář dojel pomalu k týmu do paddocku a myslel, že je se závodem konec. Mechanici Roman Pešek s Josefem Orságem ale stihli prasklou pneumatiku a roztřískaný disk vyměnit za nové kolo a pilot Jaguaru XJS zvaného Kocour z Coventry se vrátil do boje.