Když potřetí opanoval domácí šampionát, v němž ve finále porazil legendárního Jana Koukala, chystal si dát pár dní pauzu kvůli bolavému loktu. „Šlo o podrážděný úpon v předloktí. Paní doktorka mi nařídila týden volno. Po mistrovství jsem tak odjel navštívit rodiče do Opavy. Pak ale spadla karanténa a já u nich zůstal. Nečekal jsem, že se mi ta přestávka takhle protáhne. Bolístky se každopádně vyléčily,“ usmál se, i když trochu trpce.

Není divu. Mekbib se chystal proniknout do první padesátky žebříčku PSA. Kvůli pandemii však o několik zajímavých turnajů přišel. „Měl jsem plány, chtěl jsem se dostat výš, ale s tím se nedá nic dělat. Zdraví je přednější a pro všechny to bylo stejné. Je to komplikace, ale žebříčky jsou zatím zmražené, takže nikdo body neztrácí,“ popsal 72. hráč světa.

Jak Mekbib nouzový stav bez squashe překonal? „Ze začátku nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat. Jestli se bude ještě hrát, nebo se zruší celá sezona. Psychicky to nebylo moc příjemné. Člověk je relativně zdravý, ale nemůže nic dělat. Tak jsem si zavzpomínal na dětství a trochu se odreagoval u počítačových her,“ prozradil. „Nějakou dobu jsem nic moc nedělal, než mi trenér napsal plán,“ nastínil Mekbib.

Nyní už se intenzita tréninků pomalu zvyšuje. „Měsíc zpátky jsem se vrátil do Brna a začal chodit dvakrát týdně s kondičním trenérem. A jak už se poslední dva týdny může hrát, tak se to stupňuje. Pořád je to ovšem spíš taková udržovačka, protože nevíme, kdy sezona začne. Samozřejmě nemá cenu začít, když nebude moct devadesáti procent lidí cestovat. Rozhodující bude, jaká se situace bude vyvíjet v Americe, Kanadě, Egyptě a Anglii,“ myslí si.

České turnaje patrně začnou v září. Mekbib se v tu dobu měl připravovat na mistrovství Evropy týmů, ale to se nakonec neuskuteční. „Je to samozřejmě škoda,“ dodal squashista.

