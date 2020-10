Kočař přesto přidal suverénně třetí vítězství v letošním seriálu, když předtím ovládl Pilman Triatlon a DoksyRace. Mrazivý závod Czechman složený z 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21 kilometrů běhu zvládl za 4:04:27 hodin. „Většinou nadávám na šílené teplo, ale tohle bylo podstatně horší. Šílený extrém,“ uznal Kočař.

Druhého Jana Volára v cíli pokořil o devět minut a jedenáct sekund. „Honza mě předběhl na prvním kilometru a potom si vypracoval nějaký náskok, takže jsme běželi takhle asi do sedmého osmého kilometru. Ztrácel jsem pořád dvacet vteřin. Potom jsem najednou viděl, že zpomaluje, dotáhl jsem se k němu a předběhl ho. Ještě to se mnou zkoušel, ale potom ho to úplně zlomilo a pak už ztrácel výrazně,“ popsal rozhodující moment.

Osmadvacetiletý triatlonista však bojoval spíš sám se sebou. Hlavně v cyklistické části, kde trpěl kvůli chladnému počasí. „Posledních dvacet minut nebo půl hodiny na kole jsem cítil, že už jsem totálně podchlazený. Říkal jsem si, co bude, jestli nespadnu, že nebudu moct brzdit. Foukalo šíleně a bylo to na hraně. Už jsem nemyslel na nic jiného, než abych vůbec dokončil. Bylo mi úplně jedno, jestli vyhraji, nebo budu desátý. Šlo fakt o přežití,“ líčil český reprezentant.

Při běhu mu pak dlouho trvalo, než se dostal do optimální pohody. „Když jsem vyběhl, cítil jsem, že mám kopyta na noze, nevnímal jsem prvních pět kilometrů plosku nohy. Rozmrzl jsem až kolem pátého či sedmého kilometru. Užíval jsem si, že se zahřívám a odhazoval bundu až na dvanáctém kilometru,“ sdělil bronzový medailista z mistrovství světa v terénním triatlonu.

Pandemie koronaviru mu změnila plány, protože zrušila mistrovství světa v terénním Xterra na Havaji i v polovičním ironmanu na Novém Zélandu. Proto startoval na domácích podnicích. „Nikdy jsem české poháry cíleně neobjížděl, spíš jsem se soustředil na starty v zahraničí. Ale tím, jaká je letos sezona, jsme zvolili právě cíl pokusit se vyhrát tři závody českého poháru, což se povedlo na jedničku,“ řekl Kočař po vítězství v seriálu.

Ženám při Czechmanu kralovala slovenská triatlonistka Alena Stevens v čase 4:54:39.