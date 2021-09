„Tohle vítězství je pro mě ještě krásnější než první titul, protože poslední roky jsem si připadal jako blázen, když jsem jel pokaždé na první místo a nikdy to neklaplo. Letos jsem se ale na triumf paradoxně vůbec necítil,“ řekl nyní už trojnásobný mistr světa ve fourcrossu.

Před sedmi týdny ho totiž skolil koronavirus a úplně vypadl z tréninku. „Byla to pro mě opravdu zajímavá písemka. Prvních deset dní jsme nebyl schopný absolutně ničeho, pak jsem chodil aspoň se psem po zahradě nebo v lese, ale po dvou kilometrech jsem šel na tři hodiny zase spát, což bylo špatné. Navíc jsem zhubl šest kilo a všechno jsem doháněl,“ líčil čtyřiatřicetiletý český biker.

Na kolo se znovu posadil až po dvou týdnech, první intervalové jízdy absolvoval jen deset dní před startem světového šampionátu, nejdůležitějšího závodu v této sezoně. „Cítil jsem se strašně. Můj mechanik mi říkal, že neví, co tam vlastně chci dělat. I s přítelkyní jsem řešil, jestli mám do Itálie vůbec jet a jestli si v závodě nemůžu spíš ublížit. Můj doktor by mi moje rozhodnutí asi neschválil, ale udělal jsem to sám. Teď sice ještě cítím na hrudníku, že jsem se vydal, ale snad mě žádné následky nečekají,“ hlesl Slavík.

V kvalifikaci skončil na třetím místě, když ztratil na vítěze 27 tisícin sekundy. Pak absolvoval ještě čtyři jízdy. „Už po první jsem byl hotový, trenér mě dával vždycky dohromady, ležel jsem na zemi, masíroval mi nohy a říkal jsem mu, že už další nezvládnu. V té finálové jsem nastupoval na start asi jen patnáct minut od předchozí jízdy a měl tep 155, což není vůbec dobrý. Bylo opravdu znát, že moje tělo strádá. Posledních padesát metrů bylo nekonečných, trvalo to snad hodinu,“ usmál se.

Dojezd do cíle byl pro něj emotivní, protože po letech 2010 a 2016 je nyní opět nejlepší na světě. „Bylo to pro mě fakt překvapivé, necítil jsem se dobře a o to větší radost pak vypukla. Šest let jsem čekal, závodníci i doprovod toho fourcrossového cirkusu mi gratulovali, viděli totiž, jak dlouho se trápím, a přáli mi to. Tekly mi slzy a i teď se mi pořád vhánějí do očí,“ popsal český cyklista.

Není se čemu divit. Vždyť v italském Val di Sole ho provázely poslední roky jen trable. Diskvalifikace, jezdecké chyby nebo technické závady. „Je to místo, na které jsem vzpomínal díky prvnímu vítězství ve světovém poháru. Pak následovalo temné období a nebýt letošního závodu, s Val di Sole se mi vybaví jen prokletí. Věřím, že jsem ho teď prolomil,“ zdůraznil Slavík.

V Itálii ale nebyl jediným českým zástupcem, jenž slavil. Mezi ženami si dojela pro svůj první titul mistryně světa ve fourcrossu Michaela Hájková. „Její finálovou jízdu jsem ani neviděl a netušil jsem, jak dopadla. Když jsem ji zahlídl na pódiu s pruhovaným dresem, nalítli jsme na sebe a radovali se,“ dodal Slavík.