Po boku největší hvězdy. Futsalista s postižením zraku Ondřej Gottlieb je nově spolu s barcelonským Lionelem Messim ambasadorem společnosti OrCam Technologies, která vyrábí zařízení pro lidi s postižením zraku.

Nevidomí futsalisté nastupují se speciálními klapkami na očích. | Foto: Anna Pivodová

Právě od argentinského drahokamu měl Gottlieb převzít zařízení OrCamMyEye, stejně jako se dočkala předchozí várka nevidomých. Video z předávání Messi sdílel svých sociálních sítích. Jenže na další kolo kvůli koronaviru nakonec nedošlo. „Je to škoda. Když jsem se dozvěděl, že to má být Messi, byla to pro mě úžasná představa. Být ve stejné organizaci jako on. Snaží se dělat osvětu v této oblasti a to je super,“ uvedl hráč brněnského Avoy MU.