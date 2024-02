Legendární český squashista Jan Koukal se vedle role manažera sportovců našel také v předávání svého umění mladým českým nadějím. Už osmým rokem se věnuje mladým hráčům včetně brněnské dvojice Martin Štěpán a Karolína Šrámková, kteří přidali další juniorské tituly republiky do 17 i 19 let a prosazují se už také mezi dospělými.

Jan Koukal (uprostřed) se svými svěřenci Martinem Štěpánem a Karolínou Šrámkovou. | Foto: archiv Jana Koukala

Koukal, který minulý rok oslavil čtyřicáté narozeniny a drtivou většinu času věnuje svým společnostem Sportegy a Sportegy Futures, se za trenéra nepovažuje. „Nazval bych se spíše mentorem,“ vysvětluje. „Jde o to, že s oběma hraju jednou týdně a jsem s nimi v kontaktu při turnajích. Začínali jsme spolu v roce 2017, takže oba znám od jejich deseti let. Za tu dobu se zlepšili neuvěřitelně, ale zdaleka nemáme vyhráno, je to nekonečný příběh,“ pokračuje Koukal, který v posledních letech hraje turnaje už jenom sporadicky.

Zato Štěpán i Šrámková, kteří reprezentují klub Squash Moravská Slavia Brno, nastoupili na zmíněném mistrovství republiky a také na turnaji PSA v Brně. „Bylo to fakt hodně náročné, ale moc si vážím toho, že jsem se mohla porovnat se zahraniční konkurencí,“ říká Šrámková, která ke dvěma domácím titulům přidala i finálovou účast na zmíněném PSA turnaji.

Zatímco pro Šrámkovou to byl v pořadí devátý a desátý český titul, tak Štěpán rozšířil svou sbírku o jedenáctý a dvanáctý domácí titul. „Řekl bych, že jsem se slušně rozehrál. Největší přínos měl pro mě ale letos juniorský British Open, kde jsem měl možnost se porovnat s těmi nejlepšími na světě v mé kategorii,“ povídá Štěpán.

Právě na turnaji hraném v anglickém Birminghamu se o obě velké české naděje směrem k olympijským hrám v Los Angeles 2028 zajímali trenéři z amerických univerzit. „Oslovili je i lidé z Harvardu. Uvidí se, jestli se vydají univerzitní cestou, ale hlavně jde o to, že mají takhle skvělou možnost díky sportu,“ podotýká Koukal.

Obě mladé naděje čeká letošní mistrovství Evropy do 19 let a také mistrovství republiky dospělých, na kterém už budou útočit na ty nejvyšší mety.

A v roli mentora nebude znovu chybět ani Koukal, který piplá mimo jiné i Adélu Bendovou, nedávnou vítězku republikového mistrovství do třinácti let.

DAVID JANECZEK