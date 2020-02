Je jisté, že o účast v nejvyšší soutěži v příštím ročníku musí zabojovat v play-down. Nic na tom nezmění ani nedělní poslední domácí duel základní části proti Liberci od pěti hodin odpoledne. „V jisté fázi sezony jsme měli herní pohodu. Jinak nám ale chyběli někteří důležití hráči a potýkali jsme se s problémy s efektivitou,“ popsal trenér družstva Marek Fiala.

Jeho svěřenci zaostávají oproti konkurentům především v produktivitě. Nastříleli sto gólů, jasně nejmíň z celé soutěže. „Stojí za tím víc faktorů. Kromě Luďka Ondráčka nemáme ryzího střelce. Ještě Martin Nagy se dokáže trefit v přesilových hrách. Zaměřovali jsme se na efektivitu i v tréninku,“ pronesl Fiala.

Po dvou prohrách do play-down

Hattrick definitivně odsoudily k play-down dvě prohry z minulého týdne s tabulkově podobně postavenými celky. S desátou Českou Lípou prohráli 4:6 a o dva dny později v souboji noviců padli na palubovce nejpravděpodobnějšího soupeře pro play-down Black Angels Praha 3:6, „Právě je chceme do série play-down. Jsou nováčci jako my a nemají ještě zkušenosti jako týmy, které hrají superligu už několik sezon,“ přemítal kouč Hattricku.

V prvním kole play-down se střetává jedenáctý tým po základní části se čtrnáctým v sérii hrané na čtyři vítězství, stejně tak dvanáctý celek se třináctým. Vítězné týmy si zajistí záchranu, poražení se střetnou v další sérii, z níž vítěz postupuje do baráže a poražený sestupuje přímo do první ligy. „Máme teď dvě kola do konce základní části a hodláme se co nejlíp připravit na play-down. Chceme tyto zápasy využít,“ podotkl Fiala.

Vrací se Tomáš Brom

Trumf pro důležitý závěr sezony představuje navrátilec do sestavy Tomáš Brom. Produktivní forvard posílil jihomoravský klub poprvé od jarní baráže. Mezitím absolvoval půlroční pracovní stáž v Německu a krátké angažmá v prvoligovém Ústí nad Labem. Ve dvou kláních za Hattrick získal bod za asistenci. „Je velký skok nastoupit z první ligy do superligy. Vše je rychlejší, tvrdší a hlavně organizovanější. Výkon ještě nebyl ideální. Snažím se do toho co nejrychleji dostat,“ řekl pro klubový web navrátilec.

Nedělní závěrečný domácí duel Hattricku má punc výjimečnosti díky akci Tento zápas se neprohrává. Při ní děti uzdravené z onkologického onemocnění a jejich kamarádi předají čepičky symbolizující naději hráčům. Akce, kterou Hattrick uspořádá ve spolupráci s organizací Haima zabývající se pomocí onkologickým pacientům, má poukázat na to, že většina nemocných dětí se uzdraví. „Takové akce vítám. Je dobré připomínat, že florbal není jen o sportu, ale také o dalších věcech,“ poznamenal Fiala.

Hattrick Brno

Počet zápasů: 24

Zápasová bilance: 7 výher, 17 proher

Počet bodů: 20

Skóre: 100:149

Postavení v tabulce: 13. místo ze 14

Nejproduktivnější hráč: Luděk Ondráček – 34 bodů

Nejlepší střelec: Luděk Ondráček: 19 gólů

Nejbližší program: neděle 23. února od 17.00: Hattrick Brno – Liberec neděle 1. března od 17.00: Vítkovice – Hattrick Brno