Jiří Mičánek junior tak zakončil vítězstvím ve všech pěti rozjížďkách letošní úspěšné tažení vrchařským seriálem Maverick Hillclimb Czech. „Je to pro mě hezké zakončení sezony. Kromě výsledku z toho mám dobrý pocit i vnitřně, nechyboval jsem a pochvalu jsem dostal i od táty, který mě sledoval z tribuny,“ řekl český jezdec a zároveň manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Ten také srovnal skóre s největším rivalem a letošním vládcem nejsilnější kategorie Maverick Hillclimb Czech Markem Rybníčkem. Mičánek v této sezoně odjel šest závodů, třikrát vyhrál a třikrát skončil druhý právě za Rybníčkem.

„S Markem jsme přátelé a já navíc nemám ambici seriál vyhrát, takže je to spíš v duchu popichování. Doteď to bylo 3:1 pro něj, tak jsem rád, že jsem to na poslední chvíli srovnal,“ smál se Mičánek, jenž sobotní závod absolvoval za volantem Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO.

Mičánek se v průběhu dne postupně zlepšoval a původně minimální rozdíly od Rybníčka se zvyšovaly. V poslední jízdě už byl rozdíl mezi oběma soupeři přes vteřinu. „Auto fungovalo perfektně, jen ráno jsme trochu bojovali s teplotou dráhy. Bylo sedm stupňů a pneumatiky moc nefungovaly. Ale jak se postupně oteplovalo, bylo to lepší a lepší. Dařily se mi i starty, které jsou u vrchů extrémně důležité a dá se na nich ztratit celá jízda,“ pochvaloval si pilot.

Tým na Masarykově okruhu strávil i dva dny před závodem, soustředil se ale na testování před nadcházejícím finále seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe v Misanu, na které naváže světové superfinále. „Najeli jsme hodně kilometrů a posbírali cenná data. Věřím, že díky tomu budeme moci v Misanu potvrdit, že právem patříme v Super Trofeo ke špičce,“ uvedl Mičánek.

Na sedadlo spolujezdce usedla Angelina Kostyshyn, vicemiss České republiky z roku 2020.Zdroj: Mičánek Motorsport

Dva pracovní testovací dny si pilot a manažer týmu v jedné osobě zpestřil jízdou s netradiční spolujezdkyní. Na sedadlo spolujezdce se usadila Angelina Kostyshyn, vicemiss České republiky z roku 2020.

A Mičánka překvapila svým klidem. „Jízda byla super, ale nebylo to pro mě první rychlé svezení na okruhu v závodním autě, takže jsem byla úplně v klidu,“ směje se kráska, která zná Brno i z role grid girl z mistrovství světa silničních motocyklů.