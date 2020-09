„Měli jsme vše ve svých rukách. Testovali jsme, auta byla perfektně připravena, kluci tady už jeli loni, a přesto všechno jsme zaznamenali výsledky, na které raději rychle zapomeneme,“ uvedl týmový manažer Jiří Mičánek mladší.

Amatérská posádka Kurt Wagner s Liborem Dvořáčkem sice měla vydařený start do závodu, ovšem kvůli defektu a nárazu do svodidel do cíle nedojela. Dvojice Jakub Knoll a Bronislav Formánek se v Německu dopustila jezdeckých chyb a v obou závodech byla klasifikována na konci druhé desítky.

O poznání líp si vedl v závodech TCR Eastern Europe v Brně týmový junior Michal Kameš, který se svým vozem Cupra vybojoval dvanáct bodů za pátou a čtvrtou příčku. „Michal si před závěrečným podnikem na Hungaroringu vytvořil dobrou výchozí pozici k útoku na třetí místo v absolutním pořadí,“ dodal Mičánek.