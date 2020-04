Zápolení o vstupenku na vrcholnou akci musel kvůli pandemii koronaviru někdejší juniorský mistr světa vyměnit za trénink s bratrem Viktorem na vodní nádrži Nové Mlýny u Pavlova na Břeclavsku. „Šance na olympiádu jsem při závodě v Janově viděl optimisticky, patřil bych k největším favoritům. I poslední tréninky na Mallorce mi vyšly. Snad formu předvedu i v náhradním termínu světového poháru,“ poznamenává pětadvacetiletý reprezentant v lodní třídě Finn, jenž už dvě možnosti o získání nominace prováhal.

Nečekanou soutěžní pauzu si ovšem užívá. „Když jsem přijel ze Španělska, musel jsem do dvoutýdenní karantény. Vrátil jsem se do středoškolských let. Hrál jsem hry na počítači a večeřel s mámou. Bylo to fajn. Po uplynutí karantény už samozřejmě trénuju a udržuju se, ať to všechno neprolenoším. Taky se připravuju, ať úspěšně dokončím semestr,“ zmiňuje student oboru Regenerace a výživa ve sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Poprvé po letech se tak místo zahraničí připravuje na Nových Mlýnech. „Jinak trénuju v Aténách nebo na Mallorce. Nové Mlýny jsou nejlepší voda na jachting v Česku a navíc to mám blízko. Ale pořád je to jen poloviční oproti tréninku na moři, kde jsou větší vlny a taky trénujeme ve větších skupinách, což potřebuju,“ porovnává Teplý.

V cizině přitom obvykle tráví půlku měsíce, zbytek poté doma. „Nejde o žádnou dovolenou, i když vás jachting zavede na hezká místa. Pořád jsme ale profesionální sportovci a máme svůj stereotyp,“ zmiňuje mladší z bratrského dua.

O čtyři a půl roky starší Viktor se objevil už na dvou olympijských hrách v Londýně a Riu. O třetí účast v řadě měl také zabojovat v Janově. I díky současné situaci jsou sourozenci daleko víc spolu. „Protože Viktor jezdí jinou lodní třídu (Laser - pozn. redakce), trénuje jinde než já, v chorvatském Splitu. Je fajn, že teď trénujeme spolu. Přece jenom, když se připravuju v cizině, nemám žádného blízkého člověka kolem sebe. Většinou jsme s ostatními jachtaři konkurenti,“ líčí mladší ze sourozenecké dvojice.

Viktor nyní piluje formu bez obvyklých kulis Jaderského moře ve Splitu. „Už ho považuji za svůj druhý domov. Domů se vracím na jeden týden v měsíci,“ zmínil už dříve dvojnásobný olympionik.