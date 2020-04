Od vyhlášení karantény kvůli pandemii koronaviru většina z nich nesáhla na míč. I přes zavřené haly se ale brněnští volejbalisté a volejbalistky Šelem přiučili něčemu novému. Kromě šití roušek pro místní nemocnice pomáhají ve spolupráci s Lesy České republiky také v boji s kůrovcem. „Jediné, co můžeme vzhledem k zákazu sportování a shromažďování dělat, je pracovat. Hráčům i hráčkám jsme proto nabídli možnost spolupráce s Lesy ČR. Teď chodíme čistit paseky,“ říká manažer brněnských volejbalistů Martin Gerža.

A proč se rozhodli pomoci zrovna českým lesům? „Jeden z důvodů je, že se díky tomu mohou hráči i hráčky udržovat ve fyzické kondici. Nabídli jsme pomoc i při řešení situace s koronavirem, ale nikdo nebyl schopen nás někam zařadit. Když bude magistrát potřebovat, jsme připraveni zapojit se do čehokoliv. Zatím to řešíme touhle formou,“ popisuje manažer klubu, který s nápadem pomoci českým lesům přišel.

Hráči se rozhodli zapojit i přesto, že s prací v lese zatím neměli velké zkušenosti. „V lese pomáhám poprvé, naštěstí je to celkem jednoduchá práce, takže to nevadí. Stejně nevím, co bych doma dělal. A tak jsem se rozhodl, že půjdu radši pomáhat,“ popisuje brněnský nahrávač Luan Duc Truong.

Volejbal pořád vede

Přestože ho práce v přírodě baví, od volejbalu ho zatím neodlákala. „Je super, že můžeme být na čerstvém vzduchu, ale volejbal u mě pořád vede,“ směje se.

V lese tráví volejbalisté pět dní v týdnu, denně potom čtyři až šest hodin. „Nejsme zakrytí stromy, celý den na nás svítí sluníčko a déle bychom to nevydrželi. Naštěstí to nijak extra fyzicky náročné není, naše hlavní náplň je především úklid po kácení a vytváření prostoru pro nově zasazené stromy,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletý nahrávač.

Kromě volejbalistů a volejbalistek se zapojují také členové vedení. „Pomoc v lese je na dobrovolnické bázi. Někteří hráči ještě studují, jiní nejsou z Brna, u těch by to bylo komplikovanější. Počet pracovníků je navíc dán také kapacitou Lesů ČR a tím, kolik jsou schopní nabídnout míst. Snažíme se ale neležet na gauči a něco dělat,“ líčí Gerža.

Brněnští volejbalisté se už dřív přidali také do boje proti koronaviru. „Hráčky Šelem ušily pár roušek pro Fakultní nemocnici u svaté Anny. Jedna z volejbalistek dokonce ve zdravotnictví pracuje, takže pomáhá přímo v první linii,“ dodává manažer brněnských volejbalistů.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ