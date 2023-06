Dvojnásobný mistr Evropy Bábek na brněnském velodromu vyhrál. Na rozloučenou

Poslední keirin na rozloučenou s vrcholovou kariérou dráhový cyklista Tomáš Bábek vyhrál, leč pořádně se zapotil. „Doufal jsem, že vyhraju, ale kluci mi to nedali zadarmo. Využil jsem, že všichni byli unavení z předchozího sprintu, to mi docela hrálo do karet,“ usmál se závodník brněnské Dukly.

Dráhový cyklista Tomáš Bábek se na brněnském velodromu rozloučil s reprezentační kariérou. | Foto: Dušan Sedláček