Na mistrovství světa se představí čtyři jihomoravští atletiZdroj: ČTK

VÍTĚZSLAV VESELÝ. Loni ohromil atletický svět i sám sebe nečekaným ziskem bronzové medaile na olympijských hrách v Tokiu. Znovu na sebe devětatřicetiletý oštěpař z Hodonína upozornil na nedávném mistrovství republiky ve svém rodném městě. Ačkoliv se mu předtím nedařilo, na domácím vrcholu sezony zazářil.

Oštěp poslal do vzdálenosti 85,97 metru a zaznamenal tak svůj nejlepší pokus od roku 2015. Samozřejmě vybojoval zlato, za sebou nechal i stříbrného medailistu z Tokia Jakuba Vadlejcha. „Nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového ještě zažívám. Je to prostě úžasný a člověk to v hlavě nevymyslí. Jsem dojatý, je to nádherné,“ rozplýval se Veselý.

Mistr světa z roku 2013 přehodil osmdesátimetrovou hranici i před čtrnácti dny při Diamantové lize ve Stockholmu, kde skončil sedmý.

V posledních týdnech ho potrápilo onemocnění, v Eugene bude navzdory tomu i těsně před čtyřicítkou patřit k širšímu okruhu favoritů na medaili.

Do světového šampionátu, který bude jeho sedmým, vstoupí Veselý kvalifikací až příští pátek 22. července po druhé hodině ráno našeho času.