Na tuhle disciplínu se náramně těší. Dráhový cyklista brněnské Dukly Jakub Šťastný ve čtvrtek odpoledne nastoupí na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let do kilometru s pevným startem.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Jakub Šťastný na soustředění v Bulharsku. | Foto: Dukla Brno/Svatopluk Buchta

V juniorech tuto disciplínu ovládl na kontinentálním šampionátu a byl druhý ve světové konkurenci, teď se pokusí v nizozemském Apeldoornu přidat cenný kov i v kategorii do 23 let. „Od juniorů kilometr na větší akci nejel, nebyl na to prostor vzhledem k jiným závodům. Je to pro něho návrat k oblíbené disciplíně a jsem zvědavý, co předvede,“ uvedl kouč reprezentačních sprinterů do 23 let Lubomír Vojta.