Ve čtvrtek od šesti hodin večer hostí v posledním domácím duelu tohoto kalendářního roku poslední Frýdek-Místek. „Chceme v tabulce ještě o jednu příčku poskočit. Dali jsme si za cíl skončit do šestého místa, ale je to těžké, protože v extralize hrajeme i s týmy na vyšší úrovni,“ poznamenal kouč výběru Matúš Kalný. Na šestý Liberec jeho svěřenky ztrácí čtyři body.

Královopolanky se potýkají s nešvarem typickým pro nezkušená družstva. „Naše výkony jsou jako na houpačce. Nejtěžší je tým ukočírovat v důležitých pasážích zápasů, kdy se láme chleba. Právě propady v těch klíčových momentech nás stály už několik bodů, díky nimž jsme mohli být v první šestce,“ poznamenal slovenský kouč.

Královo Pole v této sezoně

- Počet zápasů: 14

- Zápasová bilance: 5 výher, 9 proher

- Počet bodů: 15

- Pozice v tabulce: 7. místo

- Poměr setů: 23:32

- Nejstarší hráčka: Sophie Carpentierová – 25 let

- Nejmladší hráčka: Květa Grabovská – 17 let

V poslední době se ale jeho svěřenky vytáhly na zvučnější soupeřky. Doma přehrály Olymp Praha jednoznačně 3:0 na sety a naposledy v sobotu vzaly bod za prohru až v tie-breaku i Ostravě. „Šlo o vyrovnaný a bojovný zápas. Mrzí nás tie-break, který jsme si prohrály samy,“ poznamenala nahrávačka Šárka Šloufová, v jedenadvaceti letech kapitánka mladičkého výběru.

Vývoje týmu si všímá trenér Kalný. „Dokázali jsme si, že máme na to držet krok se silnými družstvy. Měsíc co měsíc se zlepšujeme,“ poznamenal kouč, jenž před jarním přesunem do Brna dlouhá léta trénoval německou juniorskou reprezentaci.

Zatímco tam pracoval s hladovými vlčáky, v Brně musí některé své svěřenky k tvrdé práci motivovat. „Holky nemají jasné cíle, kterých chtějí ve volejbalu dosáhnout. Čekal jsem, že když se rozhodnou pro sportovní gymnázium, budou volejbal považovat za prioritu, ale není to tak. V Německu panovala obrovská konkurence a hoši tam dřeli, tady je třeba holky k tvrdé práci občas motivovat,“ srovnal Kalný.