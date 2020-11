Brněnský basketbal bude mít zastoupení v nejlepší mládežnické soutěži v Evropě. Nový tým Basketu Brno s názvem Next Generation se zúčastní turnaje Adidas Next Generation, ve kterém se představí čtyřiadvacet celků.

V projektu Next Generation se nachází také vnuk legendárního Jana Bobrovského Petr Křivánek. | Foto: Basket Brno/ Jan Russnák

Prestižní akce se koná v termínu od 22. do 24. ledna příštího roku v Mnichově. „Po tak dlouhé pauze jde o další impuls a motivaci do práce. S týmem uděláme všechno pro to, abychom ukázali, že český basketbal patří do topu Evropy,“ řekl šestnáctiletý hráč Lukáš Olbort.