Není divu, že promotéři vybírali do zápasů také domácí miláčky, do klece se postaví hned čtyři: Andrej Kalašnik, Radek Roušal, Jakub Dohnal a Jan Gottvald. „Strašně se těším. Několik posledních zápasů jsem měl mimo Brno nebo třeba v době koronaviru v Bobycentru bez diváků. Tohle pro mě bude něco výjimečného, Rondo je největší aréna, kterou tady máme. Chodil jsem tam na hokej nebo na koncerty, je to bonus,“ neskrývá nadšení Kalašnik.