Na hubená léta a škrty se připravuje v souvislosti s koronavirovou pandemií většina sportovních klubů. Existují ale i výjimky. Jednou z nich jsou basketbalisté mmcité1 Brno, kteří hodlají pro nadcházející ročník navýšit rozpočet.

Radek Farský (na snímku vlevo) je největším talentem brněnského celku. | Foto: Foto: mmcité1 Basket Brno

Motivace je zjevná. Konečně překročit vlastní stín. Klub od vstupu do české nejvyšší soutěže v roce 2013 nepostoupil do play-off. „Uplynulá sezona nám nastavilo zrcadlo. Potřebujeme zkvalitnit kádr a změnit filozofii, aby se neopakovala situace z letoška. Změny se hodně týkají rozpočtu, který plánujeme navýšit. Dosud jsme měli nejnižší v lize a nemyslím si, že by to byl náš plus, ale handicap,“ uvedl manažer klubu Michal Jimramovský.