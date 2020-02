Úterní večer ve šlapanické sokolovně patřil vyhlášení ankety Sportovec okresu Brno-venkov, kterou ovládli modřičtí nohejbalisté.

Modřičtí nohejbalisté si podmanili čtyři z devíti kategorií. „Je super, když se výhra ze hřiště promítne i do takové ankety. Jde o úplně jiný pocit z výhry, ale každého sportovce určitě potěší,“ říká vítěz hlavní kategorie Jan Hanus.

Na předních příčkách se Modřice umísťují pravidelně, za jejich úspěchem stojí především dobré výsledky, mezi které patří i loňské druhé místo v extraligové soutěži. „I přesto, že se nám poslední dva roky nedaří vyhrát mistrovský titul, výsledky máme kvalitní pořád. Práce s mládeží a celý klub fungují velmi dobře. Myslím, že ocenění jsou zasloužená,“ pochvaluje si trenér Petr Gulda.

Mezi úspěšné modřické nohejbalisty patří jedenadvacetiletý Hanus, který zvítězil v hlavní kategorii a stal se tak sportovcem okresu Brno-venkov za rok 2019. „Už samotná nominace mě zaskočila, ale výhra pro mě byla překvapením. Je to velký úspěch,“ popisuje.

Hanus na podzim obhájil juniorský titul mistra světa poté, co ve finálovém souboji na šampionátu ve slovenských Michalovcích porazil soupeře z Maďarska. „Když jsem titul vyhrál poprvé, byla euforie o trošku větší. Obhajovat tituly je ve sportovním světě těžké, výkon z posledního šampionátu byl určitě nervóznější. Vyhrát mistrovství světa je ale vždycky úžasný pocit,“ líčí Hanus.

Dvěma juniorskými tituly mistra světa to ale nekončí, v plánech toho má Hanus ještě dost. „Přeji si s A-týmem vyhrát extraligu, tento titul mi ještě chybí. Co se týče republikového mistrovství, chci získat medaili ze singlu i tam. Rád bych nakouknul také do mužské reprezentace,“ přeje si modřický nohejbalista, který vrcholový sport úspěšně kombinuje s vysokoškolským studiem na Mendelově univerzitě.

Mezi další úspěšné nohejbalisty se zařadili Michael Svoboda, který zvítězil v kategorii Sportovní talent, a Lukáš Rosenberk, jenž byl zvolen za sympaťáka Deníku Rovnost.

Z výhry se radoval také modřický mládežnický tým. V kategorii Trenér, která se vyhlašuje bez pořadí, získal ocenění i Gulda. „U žáků jsem výhru očekával, překvapil mě jen sympaťák. Lukáš je ale člověk, který je sympatický všem,“ směje se modřický kouč. Ocenění za trenéra roku komentuje skromně. „Dostal jsem ho už poněkolikáté, ale radost mi udělá vždycky,“ dodává.

Výsledky ankety

Sportovec okresu: Jan Hanus, nohejbal (MNK Modřice)

Sportovní talent: Michael Svoboda, nohejbal (MNK Modřice)

Handicap: Hana Šimečková, parajezdectví-paravoltiž (TJJ Lucky Drásov)

Kolektiv – mládežnický tým: Mladší žáci nohejbal MNK Modřice

Kolektiv – seniorský tým: KK Slovan Rosice – ženy, kuželky

Sportovní akce: Mistrovství ČR v headisu, Brno Cup 2019

Osobnost: Jan Smejkal, fotbal (Radostice), Libuše Říhová, tělocvik (TJ Čechie Zastávka), Ludvík Suchý, tenis a nohejbal (TJ Sokol Rebešovice)

Sympaťák: Lukáš Rosenberk, nohejbal (MNK Modřice)

Trenér: Veronika Wiednerová, basketbal (SK Podolí), Jaroslav Slabák, kuželky (KK Slovan Rosice), Petr Gulda, nohejbal (MNK Modřice)

ELIŠKA NOVÁKOVÁ