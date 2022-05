„Na trénincích nás v týdnu bylo dost a je cítit, že kluci chtějí extraligu zakončit vítězně, není jim jedno, jak sezona skončí. Víme, že v derby se může stát cokoliv, ale snad jsme pro to v tom zkráceném čase udělali, co jsme mohli,“ upozornil kouč Vyškovanů.

Extraliga

O 5. místo:

Jimi Vyškov – Dragon Brno

Sobota 28. května, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

Zápas v základní skupině: Vyškov – Dragon 39:18.

V Dragonu podobné obavy o motivaci nemají. Domácí tým považují za favorita. V prvním kole základní části Dragon ve Vyškově prohrál o jednadvacet bodů.

„Vždyť jde o mistra Moravy. (úsměv) Ale vážně. Jsme daleko slabší, ale na bojovnost našich kluků se můžeme spolehnout. Derby má trochu jiná pravidla a ten prestižní náboj může mnoho věcí ovlivnit,“ potvrdil Petr Giacintov, asistent trenéra Nigela Briggse, brněnský zájem o páté místo.

Ani jeden z týmů ale nenastoupí v optimálním složení a budou chybět i klíčoví hráči.

„Stav mužstva byl před Přeloučí špatný a teď je ještě o kousek horší. Z minulého utkání řešíme zranění Kuby Doležela, o kterém se rozhodne až v sobotu před utkáním. Nějaké svalové zranění má David Šenk, ale to se snad nějak do hratelného stavu dá. Pro zranění ale určitě nebude hrát Lukáš Chalabala. Spočítal jsem to, takže pokud vypadne Kuba, tak je mimo čtrnáct hráčů! V podstatě jedno mužstvo,“ konstatoval Pala.

„Naše sestava bude hodně okleštěná a určitě neobsadíme celou lavičku pro střídající hráče. Nejvíc asi pocítíme neúčast Dominika Svobody v roji, útočníka Filipa Holého a Barta Webera. Na druhou stranu to bude šance pro ostatní kluky, kteří si dosud tolik nezahráli. Věřím, že to bude dobré utkání a ať už dopadne jakkoliv, nejdůležitější bude, abychom si všichni dobře zahráli,“ zdůraznila brněnská a československá ragbyová legenda.