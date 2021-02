Trpí zejména ti, pro něž je namáhání svalů druhou přirozeností. „Na začátku druhé vlny jsem cítila až na beznaděj. V první si člověk řekl, že to potrvá chvilku a má cenu se připravovat na letní sezonu. Teď už hrozí, že se to bude opakovat stále dokola a nemusí to skončit. S tím jsem měla nejdříve velký problém,“ sdělila atletka Natálie Hluší, jež studuje na brněnském Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka.

Právě takové školy pandemie sevřela do distančních kleští. „Vzdělávání u nás probíhá standardně dálkovou formou, to je super. U sportu je to však složité. Už rok chybí systematická příprava, výkonnost určitě klesne, to si troufám tvrdit. Co vím od trenérů, motivace je na hraně, jelikož zimní sezona byla odpískaná,“ shrnul ředitel gymnázia Radek Klimeš.

Trenéři tak svěřence instruují alespoň online. „Posílají plány, co je třeba dělat. Se studenty komunikují přes aplikace. Říkají, že to ještě drží, ale situace samozřejmě není ideální. Je možné, že to někoho zlomí a se sportem skončí. V sedmnácti si řekne, že to nemá cenu a raději půjde studovat. Jestli bude devastující i léto, trochu se bojím, co se stane na podzim,“ dodal.

Hodně záleží na typu sportu. Někteří mohou paradoxně bez závodů natrénovat víc, než normálně. „U nás vytrvalců je to celkem výhoda. Dost holek se teď zlepšilo. Ale co vím, sprinteři to mají těžké a technické disciplíny se přestaly trénovat úplně. Co se do škol na podzim vrátili maturanti, chodila jsem alespoň na ovál. Nyní se nedá říct, že bych normálně trénovala. Běhám sama doma, jen jsem se šla třikrát připravit na dráhu,“ přiblížila Hluší.

Minulý týden se totiž představila na národním programu v závodech Indoor Gala, kde v běhu na 1500 metrů skončila pátá. „Někteří jsme dostali povolení závodit, tak mě to začalo zase bavit. Spousta kamarádů to ale musela odložit a připravují se na léto. Závod za mě dopadl skvěle. Zaběhla jsem si osobák. Jsem moc ráda, že jsem to nevzdala,“ vyznala se sedmnáctiletá běžkyně.

Netýká se to však zdaleka všech studentů. „Ti dospělejší, co mají výkonnost a už třeba podepsali profesionální smlouvy, trénují, protože jejich soutěže jedou. Tam to nějak funguje. Problém mají ostatní. Už loni přišli o závěr sezony. Zrušila se mistrovství republiky a tak dále. Nějak se připravovali na další ročník, vše se v září rozběhlo a pak to opět zastavili. Nevíme, co bude dál. Studenti musí trénovat sami venku, do vnitřních sportovišť se nedostanou. Tristní je to třeba u plavání, kde nemohou vůbec nic, připomněl Klimeš.

Riziko vidí zejména u mladších ročníků. „Naše děcka jsou zvyklá se hýbat. Ale ti menší, třeba od devíti do dvanácti let, se rok nehýbou vůbec. Pokud s nimi někam nevyběhnou rodiče. To nás může dostihnout třeba za tři roky. Pak si můžeme vykládat, jaké to má následky,“ zauvažoval ředitel.

Nyní má před sebou aktuálnější problém. Covid-19 mu komplikuje přijímačky. „Na obor gymnázium se sportovní přípravou jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky. Ty měli uchazeči absolvovat už v lednu a únoru. Po dohodě sportovních gymnázií s ministerstvem to však můžeme protáhnout až do března. A je otázka, jak to vůbec bude. Psal jsem na ministerstvo, zda nás třeba pustí alespoň jednorázově na sportoviště, nebo jak se to vyřeší. Ty zkoušky bezpodmínečné potřebujeme, bez toho nemůžeme sportovce přijmout,“ uzavřel.

