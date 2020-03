Motocyklový světový šampionát při pandemii koronaviru hibernuje a konec prodlouženého zimního spánku je krajně nejistý.

Promotér závodů MotoGP, společnost Dorna, zrušil úvodní podnik v Kataru a kromě thajské Grand Prix už odložil také dubnové závody v Argentině a v americkém Texasu. Začít se má první květnový víkend ve španělském Jerezu.

Jenže uskutečnění závodu za současné situace v Evropě působí utopicky. „Už všichni víme, že to ve Španělsku neklapne. Myslím si, že dost na hraně bude Grand Prix České republiky v Brně, kde může letošní ročník začínat (závod je naplánovaný na 9. srpna – pozn. red.) I tak se ovšem pojede za zpřísněných opatření. Snad se uskuteční v termínu,“ předpověděl Abraham.

Toho se letošní ročník týkat nebude. Třicetiletému bývalému jezdci definitivně zhasla naděje na angažmá v tovární stáji Aprilia, o kterém se šuškalo po pozitivním dopingovém nálezu italského pilota Andrea Iannoneho. Stáj určila za jeho nástupce Brita Bradleyho Smitha a za testovacího pilota Itala Lorenza Savadoriho. „Nikdo se mi z Aprilie už neozval a nic mi neřekl. Dál už jsem se s nimi nebavil,“ poznamenal brněnský rodák.

Jenže bez práce teď není jen on, ale de facto všichni motocykloví piloti. Zdá se, že největší fušku zažijí Marc Márquez a další na podzim, na kdy Dorna přesunula už tři Grand Prix. Podobný osud pravděpodobně stihne květnové podniky v Jerezu, ve francouzském Le Mans, italském Mugellu i červnový v katalánské Barceloně. „Vše se musí překopat a bude to strašně složité. Na spoustě míst, na kterých se v následných týdnech nepojede, bude na podzim už dost zima. Třeba závod v Mugellu se koná na konci května a přesto je s teplotami dost na hraně,“ přiblížil Abraham.

Podle něj také připadá v úvahu zkrácení závodního víkendu. „Třeba se za sobotu a neděli pojedou dva závody nebo půjde o sprint. Variant může být mnoho,“ polemizoval Abraham.

Teoreticky může nastat situace, že piloti na podzim absolvují závod každý týden, často na různých kontinentech. „Bude to extrémně náročné, i když zvládnutelné. Problém vidím v tom, jak si budou jezdci zvykat na časová pásma. Jestliže se má přelétat třeba z Asie do Texasu, dělá posun zhruba dvanáct hodin, a to už je brutální. Navíc úskalí takto nahuštěného šampionátu tkví v tom, že když se zraníte, za normálních okolností vynecháte třeba dva závody, takto můžete přijít klidně o pět podniků, což dost ovlivní boj o jednotlivé příčky,“ mínil Abraham.

V královské třídě momentálně žádného českého nástupce nemá. Slibně ovšem sezonu rozjel osmnáctiletý talent české motocyklové školy Filip Salač v nejnižší třídě Moto3. Ta na rozdíl od MotoGP ještě stačila na začátku března odjet úvodní závod sezony v Kataru. Salač finišoval v nové stáji na motorce značky Honda osmý. „Filip má našlápnuto. Hodně pozitivní je, že v Kataru dojel jen s malou ztrátou na prvního. To dává velkou naději,“ podotkl Abraham.

Karanténu v souvislosti s pandemií koronaviru Abraham prožívá v Brně. „Trvalý pobyt mám jinde (v Monaku – pozn. red.), ale teď jsem v Brně, což mi vytvořilo určité problémy. Koho však karanténa nijak neovlivnila, že?“ doplnil.

MotoGP 2020

Zrušené a přesunuté závody

GP Kataru: původní termín: 8. března, pro MotoGP zrušena

GP Thajska: původní termín: 22. března, nový termín: 4. října

GP Texasu: původní termín: 5.dubna, nový termín: 15. listopadu

GP Argentiny: původní termín: 19. dubna, nový termín: 22. listopadu

GP v ohrožení:

3. května – GP Španělska v Jerezu

17. května : GP Francie v Le Mans

31. května: GP Itálie v Mugellu

7. června: GP Katalánska v Barceloně

21. června: GP Německa na Sachsenringu

28. června. GP Nizozemska v Assenu

12. července: GP Finska

Termín GP v Brně

9. srpna