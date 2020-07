Místo mumraje a tisíců nadšených fanoušků nezvyklé ticho a přísná izolace od zbytku světa. Ačkoliv už se za dlouhá léta konání motocyklové Grand Prix České republiky odehrálo na Masarykově okruhu ledasco, letošní ročník, který se uskuteční přesně za měsíc 9. srpna, bude naprosto výjimečný. Poprvé se vrcholná motoristická akce pojede v ostrovačických lesích bez diváků a za přísných hygienických opatření kvůli pandemii koronaviru.

I největší ikona MotoGP Valentino Rossi si bude muset zvyknout, že ho na tribunách nebudou podporovat tisíce jeho příznivců. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Brněnská dráha a její zázemí se promění na neprostupnou pevnost, do níž se dostanou pouze lidé nezbytní pro uspořádání závodu. Škrtat musí i jednotlivé stáje. Do paddocku se dostane o několik tisíc lidí míň než obvykle. Komu se poštěstí proniknout tam, z okruhu se nehne a výrazně omezí pohyb. „Detaily doladí Dorna až podle prvního závodu sezony v Jerezu, který se pojede příští neděli. Je ale jasné, že zástupci z Dorny přijedou na okruh speciálním koridorem a na své náklady všechny před příjezdem i před odjezdem otestuje na koronavirus. Nejspíš si v paddocku i uvaří, aby nepřišli do styku s personálem okruhu,“ přiblížil mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.