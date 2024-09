Václav Petrů dnes 06:00

Velká světová akce se vrací do Brna. Masarykův okruh už příští rok nejspíš v srpnu po pětiletém půstu rozzáří nablýskaný světový šampionát silničních motocyklů MotoGP. V úterý uplynulo přesně čtyřiasedmdesát let od první Grand Prix silničních motocyklů v Brně, která se uskutečnila 10. září 1950, i když tehdy ještě nešlo o součást mistrovství světa. Deník Rovnost při této příležitosti zmapoval, na co se mohou motorističí fanoušci těšit, ale také jaké otazníky světovou akci provazí.