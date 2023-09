Stovky motocyklistů v sobotu zamíří na Automotodrom Brno, kde se po několikaleté odmlce uskuteční pokus o překonání rekordu v počtu motocyklistů na společné vyjížďce z roku 2014, kdy se na akci objevily necelé čtyři tisícovky motorkářů. Akce Motorekord začne v půl dvanácté dopoledne.

Připomeňte si jeden z minulých ročníků akce Motoshow Rekord | Foto: Automotodrom Brno

„Kromě samotného pokusu o rekord je to pro všechny motorkáře hlavně příležitost, jak se potkat a společně se rozloučit se sezonou. Akce původně vznikla jako spontánní vzpomínka na tragicky zesnulého pilota MotoGP Marca Simoncelliho a postupně se rozrostla do podoby největší hromadné jízdy v České republice. Tradici na pár let přerušila covidová opatření, ale letos se nám pro Motorekord na poslední chvíli podařilo najít velmi atraktivní zářijový termín, i proto věřím, že se v sobotu sejdeme v hojném počtu,“ vysvětluje myšlenku akce předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová.

Společná jízda začne v půl dvanácté dopoledne, ale organizátoři radí na okruh přijet s předstihem. „Naší prioritou je, aby si účastníci Motorekord užili na maximum. Nejpozději o půl dvanácté by tak všichni zájemci měli být v areálu Masarykova okruhu, aby bylo jisté, že se na dráhu bez problému dostanou,“ říká sportovní ředitel Automotodromu Brno Miroslav Bartoš.

Pokusu o rekord se mohou zúčastnit všichni motorkáři bez rozdílu. „Nezáleží na kubatuře ani typu stroje. Motorkáři mohou dorazit na všem, co má dvě kola, řídítka a motor. Vítáme majitele silných sportovních motorek, skútrů, cestovních endur nebo historických strojů. Jedinou podmínkou je vyhovující technický stav,“ uzavírá Bartoš.

Vstupné pro všechny je zdarma.