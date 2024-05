V sobotu vítězství, v neděli odstoupení, to je bilance brněnského automobilového závodníka Davida Bečváře z druhého víkendu mezinárodního šampionátu Histo Cup na Masarykově okruhu.

David Bečvář si připsal v Histo Cupu triumf na domácí brněnské trati. | Foto: MArtin Straka

Dvojnásobný absolutní mistr populární série řídil legendární automobil Ford Sierra RS 500 Cosworth, se kterým loni získal svůj druhý titul, jenže vůz byl po zimní přestávce zcela jiným strojem.

A to způsobilo technické trable vedoucí k předčasnému konci v závodě. „Auto je po zimě výrazně blíž původním továrním speciálům z konce osmdesátých let, které připravoval slavný Švýcar Rudi Eggenberger,“ vypráví pilot týmu Metalimex DBRC. „Ale potřebujeme ještě vše ladit a ladit. V neděli jsem odstoupil pro potíže s turbem a alternátorem, ale ohromně moc jsme se naučili a už teďka vím, že příště to bude lepší. Už se nemůžu dočkat,“ doplnil.

V bohatém programu se představil také další domácí, jihomoravský závodník, Martin Košťál z Troubska. Jeho kategorii Formel Young ale poznamenala řada protestů, takže rakouské vedení série se rozhodlo změnit ostré závodní jízdy na volné testování.

Histo Cup pokračuje příští měsíc v chorvatské Rijece.

MARTIN STRAKA